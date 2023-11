Petro alerta de que votar por Milei en las elecciones de Argentina es "votar por la barbarie"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha alertado este martes de que votar en las elecciones presidenciales de Argentina por el candidato ultraliberal es "votar por la barbarie" y ha alentado a apoyar al peronista Sergio Massa. "En Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo sino la esperanza de América. Esperanza o barbarie deciden los argentinos. Un Milei que nos regresa a (al exdictador chileno, Augusto) Pinochet y (al exdictador argentino, Jorge Rafael) Videla. O un Massa que puede abrir caminos de esperanza", ha manifestado. Con todo, el mandatario colombiano ha animado a no tener dudas: "Nunca hay que votar por la barbarie y siempre hay que votar por la esperanza", ha remarcado a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter. No es la primera vez que Petro critica a Milei, pues tras el triunfo del candidato en las elecciones primarias, el dirigente de Colombia le comparó con Adolf Hitler. Además, tras la primera vuelta de las presidenciales, fue el primero en felicitar a Massa, actual ministro de Economía del país, por derrotar a la "barbarie". Horas antes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instó a la población argentina a votar por un candidato presidencial al que "le guste la democracia", aunque evitó manifestar su apoyo por ninguno de los dos aspirantes a la Casa Rosada. El mandatario brasileño incidió en que Argentina es "muy importante" para Brasil, y que ambos gigante sudamericanos se necesitan mutuamente, especialmente en lo que a términos económicos y de empleo se refiere. En este sentido, para seguir impulsando las relaciones bilaterales entre Brasilia y Buenos Aires, Lula ha incidido en que es necesario que la Casa Rosada esté liderada por un presidente "al que le guste la democracia, que respete las instituciones, que le guste el Mercosur, que le guste América del Sur y que piense en crear un bloque importante". Massa y Milei se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones tras haber sido los candidatos más apoyados en la primera votación, celebrada a finales de octubre. El peronista se hizo entonces con el 36,7 por ciento de los apoyos, mientras que el ultraliberal convenció a casi el 30 por ciento de los votantes. Apenas unos días después de aquella primera vuelta, Milei llegó a un acuerdo con la candidata presidencial de la derecha tradicional argentina, Patricia Bullrich, quien fue la tercera opción más votada y quedó fuera de la segunda vuelta. El expresidente Mauricio Macri también ha expresado su apoyo al ultraliberal.