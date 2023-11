Nuevo escándalo de corrupción empaña sector financiero de Chile

(Bloomberg) -- El regulador de valores de Chile y su servicio de recaudación de impuestos anunciaron investigaciones internas luego de que un informe de noticias local afirmara que funcionarios de ambas agencias están recibiendo sobornos de empresas.

El regulador, conocido como CMF, dijo en un comunicado que también presentará cargos contra los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, y contra el empresario Daniel Sauer, socio de la extinta corredora de bolsa STF Capital y de la empresa de factoring Factop. El martes, el servicio local de noticias de investigación Ciper dio a conocer audios en línea donde ellos presuntamente conspiraban para sobornar a agentes de la CMF y funcionarios del servicio tributario.

La CMF ordenó la suspensión de STF Capital en mayo tras no cumplir con los requisitos de auditoría. Posteriormente, esto provocó acusaciones contra la empresa asociada Factop por fraude y por la emisión de facturas falsas que luego vendería con descuento a inversionistas.

En las grabaciones se puede escuchar que Hermosilla, un reconocido abogado penalista, sugiere crear una “caja negra” con dinero para sobornos. El miércoles, Hermosilla negó el pago de sobornos, según declaraciones enviadas a la prensa local, y dijo que las acusaciones son parte de una conspiración política.

Las grabaciones de audio amenazan con sacudir a la comunidad empresarial chilena después de otros escándalos financieros en los últimos años. La minera de litio SQM y el holding Grupo Penta fueron investigados en la última década por canalizar dinero ilegalmente a partidos políticos.

Traducido por Bárbara Briceño.

Nota Original:New Graft Scandal Taints Chile’s Financial Sector and Regulators

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.