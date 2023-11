Netanyahu critica a Trudeau por su llamamiento a evitar la muerte de mujeres y niños en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha criticado este martes a su homólogo canadiense, Justin Trudeau, después de que este hiciera un llamamiento al Gobierno israelí para ejercer la "máxima moderación" en sus operaciones militares y evitar así la muerte de mujeres y niños en la Franja de Gaza. "No es Israel el que ataca deliberadamente a los civiles, sino (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás, que decapitó, quemó y masacró a civiles en los peores horrores perpetrados contra los judíos desde el Holocausto", ha manifestado Netanyahu, en referencia al ataque de la milicia palestina del 7 de octubre que dejó 1.200 muertos y cerca de 240 rehenes. El jefe de Gobierno israelí ha asegurado que proporciona a los civiles de Gaza corredores humanitarios "y zonas seguras", mientras que "Hamás les impide salir a punta de pistola". No obstante, las Fuerzas Armadas de Israel han bombardeado en numerosas ocasiones los corredores y las organizaciones civiles palestinas denuncian que no hay ningún lugar seguro en el enclave. "Las fuerzas de la civilización deben respaldar a Israel para derrotar la barbarie de Hamás", ha manifestado después de expresar que el grupo armado, "y no Israel", debe rendir cuentas por "atacar a civiles mientras se esconde detrás de ellos". Esto se produce después de que Trudeau lamentara en una rueda de prensa que "la tragedia humana que se está desarrollando en Gaza es desgarradora, especialmente el sufrimiento" dentro y alrededor del hospital de Al Shifa. "He sido claro en que el precio de la justicia no puede ser el sufrimiento continuo de todos los civiles palestinos. Incluso las guerras tienen reglas", ha afirmado. "Toda vida inocente tiene el mismo valor, israelí y palestina. Insto al Gobierno de Israel a que ejerza la máxima moderación. El mundo lo está mirando por la televisión y en las redes sociales. Estamos escuchando los testimonios de médicos, familiares, supervivientes. Niños que han perdido a sus padres. El mundo está siendo testigo de esto. El asesinato de mujeres y niños, de bebés, tiene que parar", ha concluido. El Ejército de Israel ha llevado a cabo bombardeos y operaciones terrestres sobre la Franja de Gaza desde el 7 de octubre que se han cobrado la vida de más de 11.300 palestinos, incluidos más de 4.500 niños, mientras que ha habido más de 29.000 heridos.