Míchel y Xabi Alonso, los líderes de los equipos de moda del fútbol europeo

El Girona y el Bayer Leverkusen, líderes de LaLiga EA Sports y la Bundesliga, están siendo las dos grandes sorpresas de la temporada, y tras 13 y 11 jornadas respectivamente, están siendo capaces de competir con gigantes europeos como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid o Bayern Múnich, todo ello a través de un fútbol alegre y ofensivo, comandado desde el banquillo por dos técnicos jóvenes españoles como son Míchel y Xabi Alonso. El inicio de temporada en las cinco grandes ligas europeas ha traído consigo dos gratas sorpresas en forma de lideratos. Tanto LaLiga EA Sports como la Bundesliga, a estas alturas de temporada, cuando se ha cumplido el primer tercio de competición, están encabezadas por dos equipos que no saben lo que es ser campeones: el Girona y Bayer Leverkusen. Además, ambos han firmado arranques históricos en sus respectivas ligas, luchando de tú a tú a campeones de Europa como Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich. Ambos equipos tienen varios puntos en común. Uno de los más importantes se encuentra en el banquillo, donde, tanto 'gironís' como alemanes están dirigidos por dos técnicos jóvenes españoles cuya premisa es ganar siendo protagonista en los partidos: Míchel y Xabi Alonso. Juego que se está traduciendo en resultados. Por un lado, el Girona suma 34 de los 39 que se han disputado en Liga, mientras que el Leverkusen tiene en su casillero 31 puntos de los 33 que ha habido en juego. En el caso del equipo catalán, este tan sólo se ha dejado puntos en las primeras 13 jornadas de competición ante la Real Sociedad, ante la que empató en el Reale Arena en la jornada 1, y el Real Madrid, único equipo que ha conseguido ganarle en lo que llevamos de curso (0-3). Su arranque doméstico es el 5º mejor de cualquier equipo en la historia de la competición, y el mejor de un equipo que no sea Real Madrid o Barça a estas alturas. El Bayer Leverkusen, por su parte, sólo se ha dejado puntos en su visita al Allianz Arena, donde empató 1-1 ante el todopoderoso Bayern, contando por victoria el resto de partidos. Una racha que le ha servido para igualar el mejor arranque de la historia de la Bundesliga, que hasta ahora ostentaba en solitario el conjunto bávaro que dirigía Pep Guardiola en la temporada 2015-16, que acabaría ganando la liga con 88 puntos. BRILLANTES Y VARIADOS A NIVEL OFENSIVO En términos goleadores, tanto Girona como Leverkusen están teniendo un desempeño superlativo hasta el momento. Ambos son equipos tremendamente ofensivos y así se está reflejando en sus números goleadores. El conjunto de Xabi Alonso es el segundo de las cinco grandes ligas que más goles ha marcado hasta ahora en la temporada con 34 tantos, mientras que el de Míchel, además de ser el equipo más goleador de LaLiga EA Sports, es el 4º más realizador de las grandes ligas europeas con 31 goles. Otro de los aspectos en las que hay similitudes entre alemanes y catalanes es en la variedad de sus goleadores. Tanto Leverkusen como Girona han involucrado en el gol a 11 jugadores de campo diferentes, estando en el 4º puesto de las cinco grandes ligas, tan solo superados por FC Barcelona (15), Arsenal (13) y Athletic Club (12). También comparten números en grandes ocasiones creadas en lo que llevamos de competición, aunque la balanza se decanta ligeramente en favor de los de Xabi Alonso, 47 por 46. En cuanto a la trayectoria de ambos equipos, tanto el equipo de la ribera oriental del Rhin como el equipo catalán vienen de pasar recientemente problemas deportivos. En el caso del Bayer, a estas alturas de la temporada pasada, el equipo ya dirigido por Xabi Alonso se encontraba con 9 puntos, tan sólo 2 por encima del descenso, misma distancia que tenían los de Míchel con el Celta al finalizar la jornada 13 de la Liga 22-23, antepenúltimo en la tabla y, en ese momento, el que marcaba los puestos de descenso. Por último, en cuanto a su idea de juego, los dos conjuntos optan por una ataque que potencie la verticalidad y la profundidad por bandas, con laterales-carrileros de largo recorrido como son Grimaldo, Frimpong y Nathan Tella, en el caso del Leverkusen, y Arnau Martínez, Miguel Gutierrez y Yan Couto, en el del Girona. Todo ello, apoyado con jugadores de gran calidad en el último tercio de campo como Wirzt y Hoffman (Bayer Leverkusen) o Sávio y Tsygankov (Girona), que nutren de balones a sus hombres gol, Boniface (Leverkusen) y Dovbyk (Girona), ambos autores de 7 goles en liga. Xabi Alonso y Míchel, los dos directores de las máquinas mejor engrasadas en este curso 2023-24 hasta el momento, tienen en común su corta experiencia en los banquillos, y su nacionalidad, la española. Quien sabe si en las próximas temporadas estarán sentados en algunos de los mejores banquillos de Europa luchando por grandes títulos. Ahora, su objetivo es seguir ilusionando a dos aficiones que sueñan con ganar títulos que aun no se encuentran en sus vitrinas.