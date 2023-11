Madre de activista Ahed Tamimi:"Detuvieron a mi hija porque puede movilizar a la juventud"

Nabi Saleh (Cisjordania), 15 nov (EFE).- La madre de la joven activista palestina Ahed Tamimi, detenida por Israel acusada de "incitación al terrorismo" asegura a Efe que su hija fue arrestada por ser una "activista de la generación joven en Cisjordania" y por miedo a que movilizara protestas en respuesta a la guerra en Gaza.

Para llegar a la residencia de Tamimi, situada apenas a cien metros del puesto de control militar que da entrada al pueblo, se tarda una hora más de lo normal, porque desde la ofensiva del grupo islamista palestino Hamás contra Israel, el pasado 7 de octubre, el Ejército cerró el paso de numerosas aldeas, entre ellas el de la suya, Nabi Saleh.

Las tropas obligan a los palestinos a atravesar carreteras locales estrechas y mal pavimentadas que atraviesan media decena de aldeas de montaña en la zona.

"Ahed es alguien que podemos decir que es activista de la generación joven en Cisjordania y con lo que ocurre en Gaza, si habla, puede movilizar protestas y hacer que los jóvenes salgan. Esa fue su manera de callarla", denuncia su madre, Narimán Tamimi durante una entrevista en su vivienda.

Ahed, de 22 años y que se hizo famosa en 2017 cuando se difundió un vídeo en el que abofetea a un soldado israelí -que fue grabado por su madre-, fue detenida la madrugada del 6 de noviembre por el Ejército israelí. Su padre, Bassem Tamimi, había sido arrestado una semana antes en el paso fronterizo con Jordania.

"El activismo está presente en esta familia", dice Narimán a Efe sentada en el patio de su casa, donde se levantan tres olivos, antes de explicar que el activismo de Ahed se remonta a septiembre de 2009, cuando el pueblo empezó a organizar protestas contra "las violaciones de los colonos contra nuestras tierras".

Precisa que los colonos empezaron entonces a prohibir a los palestinos el uso de un manantial que empleaban para regar los campos.

Vestida de negro desde los pies hasta el hiyab que lleva en la cabeza, explica que solo hace dos días detuvieron también a un tío y un primo de Ahed y que en la familia hay dos "mártires", término con el que los palestinos denominan a las personas que han matado las fuerzas israelíes.

"Lo que siento es difícil, claro, mi esposo y mi hija en la cárcel, su tío paterno y su hijo fueron detenidos antes de ayer, pero todavía es más difícil lo que vemos en Gaza. Los crímenes que están ocurriendo en Gaza, el asesinato de niños, el bombardeo de civiles, de hospitales, de iglesias, mezquitas, universidades, escuelas. Creo que la situación dentro de Gaza es peor que la situación en la que yo estoy", dice Narimán.

Asegura que no ha visto a su hija ni ha podido hablar con ella desde el día de su detención, en la que Ahed se quedó despierta porque no quería que los militares la encontraran dormida y del que Narimán recuerda una veintena de soldados muy altos que contrastaban con la pequeña estatura de su hija.

"No tengo ninguna información. Sólo cinco días después (del arresto), de casualidad, un abogado estaba visitando a otra presa palestina en la cárcel de Damun y esta le dijo que Ahed estaba allí y le dijo, este es el número de su madre dígale que está bien, que esté tranquila. Pero le pegaron, no sé los detalles, cómo ni qué ocurrió, hasta los abogados tienen prohibido visitarla", agregó.

La detención de Ahed se produjo por una publicación desde una cuenta que se le atribuye en la red social Instagram y que llamaba a "masacrar" colonos israelíes, "beber su sangre y comer sus cráneos".

Su madre sostiene sin embargo que ella no pudo escribir porque la "cuenta de Instagram había sido 'hackeada' hacía tiempo y no la tenía y no podía entrar".

También apunta que mañana, jueves, comparecerá de manera virtual ante un juez y podrá conocer en detalle sus acusaciones. De momento, dice, hoy supo que su marido, que ha sido detenido en siete ocasiones, ha recibido una sentencia administrativa "sin acusación" por nueve meses.

Ahed ya no es aquella niña que se hizo viral por golpear a un soldado o por morderle la mano a otro militar para que no detuviera a su hermano.

Ahora estudia derecho en la Universidad de Birzeit porque, como dice su madre "su sueño cuando era pequeña era visitar a su padre en la cárcel, pero estaba prohibido, siempre estaba prohibido visitarlo y, entonces, quiso ser abogada para defender a los prisioneros".

