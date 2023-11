Luis León Sánchez y Ariadna Ródenas rugen en Arabia, Enrique Morcillo sigue líder

Tabuk (Arabia Saudí), 15 nov (EFE).- Luis León Sánchez (Astana) estrenó su palmarés en una Titan con triunfo en la etapa reina en el desierto de Arabia Saudí, una jornada de 121 km de dificultad elevada, sin respiro de principio a fin, en la que el murciano rugió su victoria ante el líder, el ibicenco Enrique Morcillo y el expro de la ruta Haimar Zubeldia.

No fue el único zarpazo en una de las etapas más duras que se recuerdan en la Titan, ya que en categoría femenina una enorme fuga en solitario le dio el triunfo y el maillot azul de líder a la ilicitana Ariadna Ródenas, quien enterró prácticamente las opciones de triplete en la Titan de la temporada de la neerlandesa Tessa Kortekaas, quien cedió más de 30 minutos.

ZARPAZO DE LUIS LEÓN, RESISTE MORCILLO

La batalla masculina se libró sin cuartel desde la salida, en un recorrido de los que producen dolor integral en el organismo. Los favoritos se volvieron a ver las caras en la selección, y entre ellos quedaron al frente Morcillo, Zubeldia y Luis León, quien dijo haber sufrido en la totalidad del trayecto marcado por la arena y los pasos pedregosos.

Con los tres en vanguardia, Luisle (39, años, Mula), ganador de 4 etapas en el Tour de Francia, "negoció" colaborar con sus rivales a cambio de tener opciones de victoria en la meta del campamento de Tabuk. Hubo acuerdo y todos contentos. Se impuso el ilustre exprofesional de la ruta con un tiempo de 5h.00.24, a una media de 24.17 km/hora, con Zubeldia y Morcillo a rueda.

Un episodio amistoso que no alteró una general que tendrá emoción en las dos jornadas restantes, pues Morcillo y Zubeldia se encuentran empatados a tiempo y deberán dilucidar el maillot rojo tal vez este jueves, ya que el último capítulo junto al Mar Rojo no estará abierto, en teoría, a grandes cambios.

"Los rivales iban para la general, y les dije que si colaboraba podría ganar, y me dijeron que si, así que eché una mano. Llegamos juntos, hice mi esprint y tuve la suerte que no tuve ayer. Ha sido una carrera de eliminación. Yo estoy aquí para disfrutar, pero hoy no he disfrutado nada, en los primeros kms ya había echado pie a tierra, son cosas de esta disciplina", dijo en meta el ciclista muleño.

GOLPE DE MANO DE ARIADNA RÓDENAS, NUEVA LÍDER

Otro zarpazo monumental lo protagonizó la española Ariadna Ródenas, ilicitana de 36 años, empleada de la marca de bicicletas Mondraker, defensora del título en Arabia, ya que se impuso en 2022. Una exhibición en solitario, con sus fuerzas como único aliado, le permitió dejar sin opciones a Kortekaas, quien pretendía firmar el triplete tras imponerse en Marruecos y Almería.

"Ha sido un día duro. Pronto se rompió el pelotón y abrí gas para quedarme sola y hacer más de 50 km sola. Jugué mis cartas y valió la pena. Lo tenía que intentar, he pedaleado hasta que reventara ella o yo", dijo la española en meta.

Con una sustancial ventaja de más de media hora, las excesivas confianzas no entran en los planes de Ródenas, pero la Titan de Arabia Saudí está muy cerca de su palmarés, pues Kortekaas, abatida tras atravesar la línea de meta, admitió que se encuentra "fuera de forma y lesionada", pero añadiendo que "mejor estar aquí que en casa".

La tercera etapa constará de 92 km y 657 metros de desnivel. De inicio se espera una pista de piedra suelta, algo blanda pero fácil de seguir, y la parte final atraviesa valles de arena con algún tramo no ciclable.

Con un paisaje excepcional, aquellos que tengan fuerzas para fijarse en el recorrido, verán cañones de arena, cauces secos de río y largas planicies. Etapa de contrastes, un día para no olvidar.

Carlos de Torres

Tabuk (Arabia Saudí), 15 nov (EFE).- Luis León Sánchez (Astana), ganador de la segunda etapa de la Titan Desert Arabia Saudí, se mostró contento con su estreno en una prueba de BTT, pero no cumplió su principal objetivo "de disfrutar", ya que llegó a meta "con dolor de todo" tras superar los 121 km de la etapa reina.

"Para mi lo primero es disfrutar de la experiencia, pero sobre la victoria de etapa tenía dudas porque llegaba con 2 rivales como Morcillo y Zubeldia, que conocen la BTT. Aguanté lo máximo, pero ha sido un día largo, y muy duro. No había mucho desnivel, pero si mucha arena y mucha piedra, sin ningún momento cómodo. Si dura 1 km más pillo la "pájara del siglo", explicó el ciclista murciano.

El ciclista de Mula, de 39 años, admitió cierta "negociación" con sus compañeros de escapada.

"Ellos iban para la general y les dije que si colaboraba podría ganar yo, y me dijeron que sí, que echara una mano. Llegamos justos, hice mi esprint, y tuve la suerte que no tuve ayer", señaló.

Luisle se refirió a "una etapa de eliminación" en la que llegó muy justo de fuerzas.

"Estoy aquí para disfrutar, pero hoy no he disfrutado. En los primeros kilómetros ya había echado pie a tierra, pero son cosas de esta disciplina. En 120 kilómetros no he ido a gusto en ningún momento, solo los 50 metros iniciales de carretera, luego mucho dolor de espalda, de cuello, de culo... todo el día incómodo", explicó.

El corredor del Astana, tercero en la Titan de Almería en su debut, ocupa el mismo puesto en la general de Arabia. El podio no será precisamente un objetivo del murciano.

"No me preocupa la general, yo vengo a hacer amigos y a convivir con los amigos, la ambición como profesional la dejé hace unos meses cuando terminé la Vuelta a España", concluyó.

Carlos de Torres