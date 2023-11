Lluis Mas:"Mi teléfono sigue atento para recibir ofertas, pero no me quita el sueño"

Carlos de Torres

Neom (Arabia Saudí), 15 nov (EFE).- Lluis Mas (Las Salinas, Baleares, 34 años), disfruta de la experiencia de competir en el desierto como uno más de los 200 participantes de la Titan de Arabía Saudí. Después de 2 etapas, el mallorquín se divierte entre paisajes inolvidables, sin dejar de mirar al final de cada etapa el teléfono por si una llamada de última hora le hace aparcar la idea de la retirada definitiva como profesional en ruta.

Después de 14 años en el pelotón, 5 de ellos en el World Tour con Movistar, el balear está dispuesto a colgar la bici para dedicarse a su equipo continental, el Illes Balears Arabay, pero si llega una oferta interesante de última hora con un calendario de carreras definido, estaría dispuesto a pegar "un volantazo" al futuro. El teléfono de las propuestas aún tiene cobertura.

"AÚN ESPERO ALGUNA LLAMADA PARA CONTINUAR"

"He decidido cambiar de rumbo dentro del ciclismo, pero es cierto que seguiría un año más si recibiera una oferta de un equipo Continental Pro con un calendario definido que me permitiera preparar las carreras con garantías. Mi teléfono está aún disponible ante esa posibilidad", comenta Mas a EFE en el campamento de la Titan de Arabia Saudí, aún vestido con el maillot de Movistar.

No obstante, la posibilidad de seguir en activo no es ni obsesiva ni prioritaria para Lluis Mas, pues su futuro inmediato seguirá unido al ciclismo, ya que dirigirá, aparte de su escuela de infantiles, la formación Continental Illes Balears Arabay junto a Toni Baicaneras.

"Seré responsable del equipo, pero tenemos gente para delegar, así que si surge un equipo podría compaginar las dos cosas. Espero que aún llame alguien, la esperanza siempre está ahí, pero tampoco es un tema que me impida dormir", recalca Mas, quien también tiene pensado correr en pista, incluso con la ilusión de disputar Campeonatos de España, "y por qué no, ser llamado por el seleccionador para alguna prueba de Copa del Mundo".

NO ESTABA A GUSTO PORQUE NUNCA TENÍA UN CALENDARIO DEFINIDO

"Tenía ganas de cambiar de aires después de 5 años muy bonitos. Estoy agradecido al Movistar y a Eusebio por la oportunidad de disputar las mejores carreras del mundo, sobre todo las clásicas, que eran las pruebas que más me gustan. Pero no estaba a gusto, nunca tenía un calendario fijo y eso me motivo a buscar otro camino", explica.

Mas justifica su idea de retirarse por haber terminado la presente temporada "psicológicamente muy quemado".

"He sentido que la única carrera que pude preparar bien, al cien por cien, fue el Campeonato de España, y demostré que estaba en condiciones porque fui tercero en la crono. Fue la única carrera que con certeza sabía que lo podía hacer bien", resalta.

El ciclista mallorquín lamenta que en ocasiones preparó a fondo carreras para las que luego no fue convocado, mientras que sí acudía a otras que no había preparado tanto, lo que le saturó "definitivamente".

"Siempre he trabajado bien, no tengo nada que reprochar a Movistar, pero éste ultimo año sentí ganas de cambiar de aires. Han sido 15 años de profesional, creo que no me he perdido nada, he estado en Giros y Vueltas, en la París- Roubaix y en la selección española participando en 4 mundiales, fui medalla en los Juegos Mediterráneos, he ganado carreras. No me retiro insatisfecho", detalla.

Con su amplia experiencia como profesional, Lluis Mas trataría como director deportivo "intentar que mis corredores tengan desde enero un calendario definido para que cada uno llegue a sus carreras en perfectas condiciones.

"He aprendido mucho de la organización de las carreras, de su logística, el trabajo de los mecánicos y masajistas, que son los primeros que se levantan y los últimos que se acuestan. Son casi tan importantes como los corredores. Quiero que mis ciclistas se sientan a gusto y prestarles todo el apoyo", pone de relieve.

VALVERDE, REFERENCIA EN LO DEPORTIVO Y PERSONAL

Los mejores recuerdos de Lluis Mas después de 15 años en el pelotón fueron su presencia en la París Roubaix y los Mundiales, en los que coincidió con un corredor y un compañero especial: Alejandro Valverde.

"Valverde me ha sorprendido tanto en lo deportivo como en lo profesional. En el primer aspecto es un profesional de pies a cabeza, desde que se levanta hasta que se acuesta, ha estado 25 años activo y nunca le vi descentrarse, siempre con su arroz y su pollo para comer, sus rutinas, todo lo quería perfecto", recuerda. EFE

soc/jpd

(Fotos)