Israel da permiso a la entrega de combustible a camiones de la ONU para la entrega de ayuda en Gaza

Las autoridades de Israel han dado su aprobación a la entrega de combustible a la Franja de Gaza a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, por primera vez desde el estallido de las hostilidades tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Camiones de Naciones Unidas que trasladan ayuda humanitaria desde el paso de Rafá al sur de la Franja de Gaza recibirán hoy combustible en el cruce", ha dicho el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) a través de un mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa israelí, ha indicado que esta decisión ha sido adoptada "tras una petición de la Administración estadounidense", antes de afirmar que "será llevada a cabo en coordinación con las autoridades de seguridad relevantes". La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y diversas organizaciones no gubernamentales han denunciado desde hace semanas que la falta de combustible está afectando las operaciones de entrega de ayuda humanitaria, al tiempo que han provocado cortes o suspensiones de operaciones en hospitales, plantas desalinizadoras, panaderías y otras infraestructuras clave. En este sentido, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmó el martes que "no ha entrado combustible a Gaza desde el 7 de octubre" y manifestó que los camiones del organismo "no podían recibir la ayuda que llega a través del paso de Rafá". "La respuesta humanitaria en la Franja de Gaza, de la que dependen más de dos millones de personas, está llegando a su fin de forma gradual debido a que no se ha permitido la entrada de combustible desde el 7 de octubre", lamentó. En este sentido, recordó que "la UNRWA hizo saltar las alarmas sobre la situación del combustible hace tres semanas" y argumentó que desde entonces ha estado "fuertemente racionado", si bien los depósitos "ahora están vacíos". "Es muy simple. Sin combustible, la operación humanitaria en Gaza está llegando a su fin. Mucha más gente sufrirá y, probablemente, morirá. Es increíble que las agencias humanitarias tengan que suplicar combustible y operen en soporte vital", recalcó. De esta forma, Lazzarini hizo hincapié en que "desde el inicio de la guerra, el combustible ha sido usado como un arma de guerra". "Esto debe terminar inmediatamente. Pido a las partes que pongan a disposición el combustible y dejen de usar la ayuda humanitaria para lograr avances políticos o militares", remachó. El anuncio del COGAT ha llegado horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantuvieran una nueva conversación telefónica para abordar "los últimos acontecimientos" en la Franja y los esfuerzos para liberar a las personas secuestradas por Hamás durante sus ataques. Los ataques de Hamás se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han cifrado en más de 11.300 los muertos, si bien han dicho que el balance no puede ser actualizado por la falta de conexión y la pérdida de contacto con los hospitales ante la ofensiva israelí. Asimismo, recalcaron en su último balance que más de 2.000 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros, por lo que se teme que la cifra sea superior. Por su parte, la Autoridad Palestina ha denunciado la muerte de más de 180 palestinos a manos de las fuerzas de Israel y en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre.