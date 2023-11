Hungría asegura a la UE que ha completado la reforma judicial para desbloquear fondos

Bruselas, 15 nov (EFE).- El ministro húngaro de Asuntos Europeos, János Bóka, dijo este miércoles que transmitirá a sus colegas europeos que su país ha completado la reforma judicial que le permitiría desbloquear los fondos comunitarios que aún tiene congelados, un área en el que Bruselas aún tiene dudas y sobre la que ha pedido más información a Budapest.

"En nombre del Gobierno húngaro, informaré a mis colegas sobre la implementación del paquete judicial en Hungría, que consideramos completo", dijo el titular húngaro de Asuntos Europeos a su llegada al Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Bruselas y analizará la situación del Estado de derecho en este país.

No coincide con ese diagnóstico la Comisión Europea, que este mismo martes confirmó que aún no ha obtenido respuesta a su última petición de información al Gobierno húngaro del pasado 1 de noviembre, en la que les pedía "más aclaraciones" antes de dar por buena la reforma judicial emprendida por Budapest.

La Comisión Europea cree, por el momento, que "las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes" para liberar, entre otros pagos, los 6.300 millones de euros en fondos regionales para Hungría que los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea decidieron congelar en diciembre del año pasado por el riesgo para el presupuesto comunitario.

Aun así, reconocen que Budapest ha realizado algunos avances, como una autoridad de integridad activa y "modos de impugnar la decisión de un fiscal" de no investigar un caso.

En total, Bruselas mantiene congelada la entrega a Budapest de 22.000 millones de euros en fondos de cohesión comunitarios mientras no se demuestre que el Gobierno húngaro garantiza que los programas para utilizarlos respetan la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A esa cifra se suman 5.800 millones de euros del fondo de recuperación por la pandemia, aprobado por la UE pero con el desembolso de los 5.800 millones en ayudas condicionado a la adopción de reformas para garantizar la independencia judicial y reforzar la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses.

En paralelo, los cinco eurodiputados responsables del 'dossier' húngaro en el Parlamento Europeo lamentaron este martes la "falta de voluntad" de la presidencia española del Consejo para celebrar una nueva audiencia con Hungría en el marco de su expediente bajo el artículo 7 de los tratados, un proceso que puede culminar en la pérdida del derecho a voto de un país en el Consejo por el deterioro del Estado de derecho.

El expediente a Hungría lleva ya más de cinco años abierto y no se ha producido ningún avance pese a que tanto el Parlamento Europeo como la sociedad civil húngara persisten en sus avisos de que la situación no ha mejorado y de que la reforma judicial no es suficiente para abordar las deficiencias en la independencia de los magistrados. EFE

