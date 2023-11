Google Drive anuncia el fin del almacenamiento ilimitado para las copias de seguridad de WhatsApp a principios de 2024

Google ha anunciado que las copias de seguridad de WhatsApp en Android comenzarán a contar para el límite de almacenamiento en la nube de la cuenta de Google Drive a principios del próximo año 2024, por lo que se elimina la opción de almacenamiento ilimitado. La plataforma de mensajería instantánea dispone de una opción, que fue lanzada en el año 2018, con la que permite a los usuarios llevar a cabo una copia de seguridad de los chats y almacenarla en la nube. En el caso de Google Drive, esta opción ofrece almacenamiento ilimitado gratuito. En mayo de 2021, Google recortó el límite gratuito de sus planes de almacenamiento hasta los 15GB por cuenta personal, incluyendo Google Fotos, que antes también disponía de espacio ilimitado. Es decir, los 15GB de almacenamiento se comparten entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Ahora, la compañía ha anunciado que las copias de seguridad de los chats de WhatsApp en Android dejarán de disponer de espacio ilimitado en Google Drive, tal y como ha detallado en un comunicado en su página de soporte. Este cambio en el almacenamiento comenzará a implementarse primero para los usuarios de WhatsApp que dispongan de una versión beta de la 'app' de Android, a partir de diciembre de este año. Y se extenderá gradualmente para todos los usuarios de WhatsApp en Android a partir de principios de 2024. No obstante, Google ha señalado que para aquellos usuarios que deseen continuar realizando las copias de seguridad de los chats de WhatsApp en Google Drive, continuarán disponiendo de los 15GB de almacenamiento gratuitos que incluye cada cuenta de Google. Asimismo, ha destacado que se trata de una cantidad de espacio tres veces mayor que la que ofrece la mayoría de las plataformas móviles. Por otra parte, en caso de alcanzar el límite de almacenamiento gratuito, Google ha explicado que los usuarios deberán "liberar espacio" para continuar llevando a cabo las copias de seguridad de los chats de la red social de Meta. Para ello, la compañía ha recordado que disponen de herramientas de administración de almacenamiento para ayudar al usuario a eliminar archivos o fotos grandes. Siguiendo esta línea, también es posible eliminar elementos de los chats directamente desde la 'app' de WhatsApp, que se borrarán también del almacenamiento en la nube liberando así espacio en ambas plataformas. Igualmente, Google ha recordado que una opción para disponer de más espacio de almacenamiento es la suscripción a Google One, con la que los usuarios obtendrán 100GB de almacenamiento. Respecto a las cuentas que dispongan de una suscripción a Google Workspace, señala que "la cuota de almacenamiento no se ve afectada en este momento". Finalmente, la tecnológica ha subrayado que continuarán trabajando con WhatsApp para "brindar soporte de respaldo fiable y seguro".