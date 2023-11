El Senado mexicano aprueba renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte

Ciudad de México, 15 nov (EFE).- El Senado mexicano aprobó este miércoles la renuncia de Arturo Zaldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien presentó su dimisión y fue aceptada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 7 de noviembre.

Con 63 votos a favor y 43 en contra y cero abstenciones, el Senado "aprueba la renuncia de Arturo Zaldívar al cargo de ministro de la SCJN", señaló la presidenta del Senado mexicano Ana Lilia Rivera.

Durante la discusión este miércoles, los senadores de oposición, que votaron en contra, señalaron que la renuncia del ahora exministro es inconstitucional porque la Constitución solo contempla dimitir por “causas graves”.

De hecho, en la discusión, más allá de los posicionamientos y críticas en contra de la renuncia, los senadores mexicanos no profundizaron en los motivos "graves" exigidos por la Constitución para respaldar la dimisión de un ministro de la SCJN.

Con este procedimiento, se concluyó el trámite luego de que el 8 de noviembre, López Obrador aceptó la renuncia de Zaldívar, quien un día antes presentó su dimisión y respaldó a Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El senador del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, acusó a Zaldívar de hacer campaña electoral con Sheinbaum y tener "una actitud detestable y repudiable".

Aceptó que si Zaldívar "ya no quiere estar en un lugar (SCJN) no lo pueden obligar a permanecer" y dijo que la "causa grave" que él analizó es que el exministro "ya no es independiente".

En el mismo sentido se expresó Clemente Castañeda, coordinador en el Senado del partido Movimiento Ciudadano, quien lamentó que el ministro, en lugar de enfrentar los embates del Ejecutivo al Poder Judicial, haya decidido retirarse en el momento más delicado de su historia.

"El Poder Judicial no puede estar sujeto a los vaivenes de la política ordinaria de este país (...) debería de jugar un rol fundamental, no en la política ordinaria, sino en los momentos de política extraordinaria", expresó.

Incluso un senador de Morena, Alejandro Rojas, llamó a votar contra la renuncia y pidió al Tribunal del Poder Judicial sancionar a Zaldívar.

Además, denunció que su partido "busca una reforma judicial para desaparecer a la SCJN y crear un Tribunal Constitucional partidista como brazo político al servicio del poder presidencial".

Zaldívar, quien presidió la Suprema Corte de 2019 a 2022 y debía concluir su periodo en diciembre de 2024, anunció el pasado 7 de noviembre su renuncia y, dos horas después, apareció en una fotografía en la cuenta de la red social X (antes Twitter) de Sheinbaum.

Señalado de ser demasiado cercano a López Obrador, Zaldívar es el segundo ministro en renunciar a la Suprema Corte desde 2019, cuando dimitió Eduardo Medina-Mora en medio de presuntas presiones del Gobierno.

Su dimisión también causa polémica porque permitirá a López Obrador proponer a un nuevo ministro, con lo que habrá nominado en su mandato un récord de cinco de los 11 integrantes de la Corte. EFE

