El Senado de México da 'luz verde' a la dimisión del juez Arturo Zaldívar como magistrado del Tribunal Supremo

El Senado de México ha dado 'luz verde' este miércoles a la dimisión del juez Arturo Zaldívar como magistrado del Tribunal Supremo después de que anunciase su renuncia para sumarse al equipo de campaña de la candidata del oficialismo para las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum. La Cámara ha aprobado su renuncia con 63 votos a favor y 43 en contra tras un debate tenso por las críticas de la oposición, que critica a Zaldívar por no contar con un motivo de peso "grave" para su salida del cargo, ha recogido el diario 'El Universal'. En concreto, el artículo 98 de la Constitución mexicana contempla que las renuncias de los magistrados "solamente procederán por causas graves". "Serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado", reza el texto. Zaldívar defendió tras presentar su renuncia la pasada semana que si bien no ha tomado la decisión por una "causa trágica", ya sea por enfermedad o discapacidad a la hora de ocupar el cargo, es "una causa importante y trascendente". La apuesta de la oposición para las presidenciales de 2024, Xóchitl Gálvez, acusó al juez de actuar "bajo consigna" del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. "La historia juzgará a Arturo Zaldívar por claudicar ante el poder y no defender la Constitución", aseguró en la red social X.