El primer ministro etíope hace un llamamiento a los grupos armados para alcanzar la paz en el país

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ha realizado este martes un llamamiento a los diferentes actores armados en el país para alcanzar la paz, hecho que considera clave para lograr una nación próspera. "Nuestro deseo siempre ha sido la paz. Hasta hoy, en los últimos cinco años, no ha habido ninguna guerra que haya tenido lugar con nuestro deseo, que hayamos planeado. Esto es cierto. No hay ninguna guerra, ningún conflicto que hayamos planeado e iniciado", ha declarado Abiy ante el Parlamento, según recoge el diario 'Addis Standard'. Sin embargo, organizaciones como la Asociación Amhara de Estados Unidos culpan principalmente al primer ministro etíope, al que acusan de haber incumplido sus promesas de unir a las etnias del país cuando llegó al cargo en abril de 2018 y, en su lugar, de haber favorecido a toda costa a los integrantes del grupo oromo al que pertenece el mandatario. Además, Abiy ha explicado que es imposible que un grupo armado derroque al Gobierno en funciones por el desequilibrio de poderes, por lo que ha insistido en "dejar las armas" y buscar la paz. "Etiopía ha vivido conflictos y guerras durante muchos años. Lo que más necesitamos es la paz. Así que tenemos que dar una oportunidad al diálogo. La oportunidad que nos brinda el Diálogo Nacional es inmensa y no debemos desaprovecharla", ha subrayado el primer ministro, ha publicado la cadena etiope FANABC. Estas declaraciones se producen en medio de las negociaciones de paz con el rebelde Ejército de Liberación Oromo (OLA), que persigue la autodeterminación y supremacía étnica a través de violentos ataques contra el resto de grupos, los amhara entre ellos. "Nuestra solución solo depende de nosotros, nuestra puerta está abierta a quienes aporten una solución para la paz duradera y la solidaridad de los pueblos. Nuestro deseo es ver una paz duradera entre las dos regiones. Las demandas de los habitantes de las dos regiones no difieren de esto", ha añadido el primer ministro. Además, ha manifestado que su Gobierno cree que la celebración de un referéndum puede resolver las disputas en las regiones de Amhara y Tigray. El conflicto en Tigray, uno de los más sangrientos de la historia reciente del continente africano, comenzó tras un ataque del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) contra la principal base del Ejército etíope, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo, incluida la negativa del TPLF a la hora de reconocer un aplazamiento electoral y su decisión de celebrar comicios regionales al margen de Adís Abeba. En Amhara, la espiral de violencia estalló a principios de agosto por unos combates entre las fuerzas de seguridad y las milicias Fano, un heterogéneo grupo armado que representa, en parte, el hartazgo de la población local ante lo que perciben como una política de discriminación del gobierno federal.