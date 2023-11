El doctor Ruiz Cotorro abre su Clínia Tenis Teknon con Nadal, Corretja y Conchita Martínez entre sus padrinos

La nueva Clínica Tenis Teknon, proyecto liderado por el doctor Ángel Ruiz Cotorro, fue apadrinada este miércoles en su presentación en el Centro Médico Teknon por Rafa Nadal, Conchita Martínez, Álex Corretja, Manolo Orantes, Sergi Bruguera y Carlos Costa, entre otros tenistas que han pasado por las manos del doctor o su equipo y que quisieron agradecerle, con su presencia, el trato recibido. Las nuevas instalaciones de la Clínica Tenis Teknon permitirán a Ruiz Cotorro poder llegar al objetivo de ser un "referente en el diagnóstico, tratamiento y prevención" de patologías derivadas de la práctica del tenis, sobre todo, y de otros deportes. Al acto de presentación acudieron varias leyendas del tenis español y un Rafa Nadal que, todavía en activo a sus 37 años y superando la última de sus inacabables lesiones, aseguró que sin Ruiz Cotorro ya se hubiera tenido que retirar. "Puedo darte las gracias a ti y a tu equipo, os he llevado al límite, puede ser. Hemos vivido muchas situaciones que aunque hayas tenido experiencia en este deporte, mi situación ha sido un caso un poco más extremo que la mayoría porque convivíamos con muchas cosas. Hay una cosa que hemos conseguido, desde aquella lesión, la mas importante de mi carrera en el pie, estamos en 2023 y en activo. Esta es la realidad", le agradeció Rafa Nadal. "Sin tu apoyo, tu positivismo, y pasión por lo que haces, a cualquier hora y día teniendo el equipo movilizado, no estaríamos aquí. Hablo por mí pero creo que puedo hablar en nombre de todo el tenis español. La figura de Ángel es vital para el desarrollo del tenis, porque se ha desvivido por todos nosotros y por la investigación, para que los problemas se puedan de alguna manera prever", añadió el manacorí. De la mano del doctor Ángel Ruiz Cotorro, que además es director de los Servicios Médicos de la RFET y acumula más de 30 años de experiencia en el mundo del tenis, la Clínica Tenis Teknon cuenta con un equipo multidisciplinar de traumatólogos, médicos del deporte, cardiólogos, fisiólogos, fisioterapeutas y readaptadores deportivos altamente especializados, que trabajan de manera holística en la prevención, diagnóstico y recuperación de lesiones en el mundo del tenis profesional y amateur. "Para nosotros es muy importante poner en marcha un proyecto como este, que permite ofrecer en el mismo centro un abordaje integral al deportista, desde la primera valoración del paciente hasta darle el alta médica y deportiva", aseguró Ruiz Cotorro, nuevo director de la Clínica Tenis Teknon. El centro cuenta con toda la tecnología médica diagnóstica y terapéutica de última generación de la que dispone el Centro Médico Teknon, que lo sitúa como un referente en el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de lesiones, así como en la promoción de la salud "con el fin de mejorar la calidad de vida y alcanzar una trayectoria deportiva larga y completa", explicó también el doctor José Luis Simón, gerente del centro. Este proyecto se enmarca dentro del compromiso de Quirónsalud con la salud del deporte, que se ha consolidado en los últimos años con la presencia en numerosos eventos y disciplinas deportivas. Además de ser responsable de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Quirónsalud ha participado como Proveedor Oficial de los Servicios Médicos en las tres últimas ediciones de las Finales de la Copa Davis y en la Billie Jean King Cup Finals 2023 by Gainbridge, todos ellos celebrados en España. Desde hace más de dos décadas el grupo colabora con el Mutua Madrid Open de Tenis, y también ha estado presente como Servicio Médico Oficial en las últimas ediciones de otros grandes torneos disputados en nuestro país como el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, el ATP 250 Gijón Open, los ATP Tour Challenger de Girona, Els Gorchs, El Espinar, Sevilla o Málaga Open; el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Absoluto por Equipos-Copa Orange, el ITF Ibercaja Ciudad de Zaragoza, el Open Comunidad de Madrid, entre otros. Y desde 2019, Quirónsalud también es Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Otro de los asistentes al acto, el catalán Àlex Corretja, aseguró estando al lado de Conchita Martínez y Sergi Bruguera que Ruiz Cotorro siempre les tendió la mano cuando estaban en activo. "Siempre hemos tenido la fortuna de tenerte cerca y siempre nos has cuidado. Cada uno ha entendido que tenía sus éxitos y caminos y ha habido poca envidia, en general", opinó. "Teníamos a grandes profesionales como tu que nos explicaban los procesos para cuidarnos y evolucionar. Siempre teníamos muy claro cuando entrenar y cuando descansar. Nuestra vida estaba basada en llegar lo más arriba posible exprimiendo nuestras virtudes", valoró Corretja, una de las leyendas que quiso acompañar a Ruiz Cotorro en la puesta de largo de su Clínica Tenis Teknon de Barcelona.