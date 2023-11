EEUU condena el secuestro de una investigadora ruso-israelí en marzo por una milicia en Irak

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha condenado "enérgicamente" el secuestro de la investigadora ruso-israelí Elizabeth Tsurkov por parte de una milicia iraquí y que previamente había aparecido en un vídeo que supone una prueba de vida, si bien la autenticidad o la fecha en la que fue grabado no ha podido ser verificada por el momento. "No creo que tengamos forma de verificarlo, pero condenamos enérgicamente su secuestro, como ya hemos hecho antes. Sabemos que estaba investigando en Bagdad en el momento de su secuestro. Está afiliada a una institución de enseñanza superior en Estados Unidos", ha declarado Miller durante una rueda de prensa. "Como siempre que hay vídeos de rehenes o de personas que han sido secuestradas, no hay que tomarse al pie de la letra las afirmaciones que se hacen en esos vídeos, y hay que tener en cuenta la fuente de esos vídeos y entender que sus captores pueden tener, como mínimo, motivos ocultos", ha añadido el portavoz. La mujer, de 37 años, afirma en el vídeo, publicado por la cadena de televisión iraquí Al Rabiaa, que fue raptada hace siete meses, al tiempo que manifiesta que el Gobierno de Israel no ha realizado esfuerzos para lograr su liberación, sin identificar al grupo responsable del secuestro. Asimismo, Tsurkov critica la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El vídeo cuenta con subtítulos en árabe para traducir el mensaje de la mujer, que habla en hebreo. Por otra parte, la mujer dice que "trabajó para el Mossad y la CIA" y que una de sus tareas fue "reforzar" las "diferencias" entre las comunidades iraquíes, incluido "coordinar manifestaciones" para azuzar "un conflicto" en el país asiático, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraquí Al Sumaria, si bien es imposible saber si se trata de declaraciones que haya realizado de forma forzada por sus captores. El Gobierno de Irak anunció en julio la apertura de una investigación en torno al secuestro de Tsurkov, días después de que Israel acusara a la milicia chií iraquí Kataib Hezbolá de estar detrás del rapto. Por su parte, Abú Alí al Askari, un alto cargo de este grupo, dijo en Telegram que el secuestro de Tsurkov "es un asunto grave" que "requiere atención inmediata". Tsurkov se encontraba en Irak visitando el país como académica de la Universidad de Princeton y habría hecho uso de su pasaporte ruso para entrar en territorio iraquí, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. Las autoridades israelíes, que han estado en contacto con su familia, han insistido en que se trata de una "ciudadana israelí inocente".