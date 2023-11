CEO Exxon: Convertir petroleras en villanos daña meta cero neto

(Bloomberg) -- Exxon Mobil Corp. advirtió que convertir a las grandes petroleras en “villanos” y tratar de restringir el suministro de combustibles fósiles frenará el camino hacia el cero neto de emisiones y mantendrá en la pobreza a millones de personas en el mundo en desarrollo.

“Las soluciones al cambio climático se han centrado demasiado en reducir el suministro”, dijo el miércoles el director ejecutivo, Darren Woods, en un discurso en la cumbre de líderes empresariales del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en San Francisco. “Esa es una receta para las dificultades humanas y un mundo más pobre”.

Woods llamó a los gobiernos a “aprovechar las capacidades de la industria para el cambio” brindando apoyo a los contribuyentes para tecnologías de reducción de emisiones, como la captura de carbono, antes de que las fuerzas del mercado puedan tomar el control. Atacar a las empresas de petróleo y gas por su papel en el cambio climático sólo servirá para mantener el cero neto como una “aspiración” y no una realidad, afirmó.

Exxon ha intensificado sus esfuerzos de transición energética en los últimos dos años después de perder una dura batalla ante el inversionista activista Engine No. 1 en el punto álgido del movimiento ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa). Planea gastar US$17.000 millones durante seis años en iniciativas bajas en carbono, y hace poco adquirió Denbury Inc., el mayor operador de ductos de dióxido de carbono de Estados Unidos, por cerca de US$5.000 millones.

Pero Exxon también está gastando fuertemente en petróleo y gas. El mes pasado, acordó comprar la firma estadounidense de perforación de esquisto Pioneer Natural Resources Co. en un acuerdo valorado en unos US$62.000 millones.

Woods está convencido de que Exxon no reducirá la producción de petróleo y gas ni invertirá grandes cantidades en energía renovable como lo han hecho sus pares europeos. Más bien, la gigante petrolera de Texas invertirá en tecnologías de bajas emisiones de carbono que complementen los combustibles fósiles, como la captura de carbono y el hidrógeno.

“Las compañías de petróleo y gas ofrecen de manera confiable productos asequibles esenciales para la vida moderna”, dijo. “Convertirlas en villanos es fácil. Pero no ayuda en nada –absolutamente nada– a lograr el objetivo de reducir las emisiones”.

En comentarios inusualmente personales, Woods habló sobre su compromiso con el medio ambiente.

“Soy padre y abuelo, que se preocupa por su familia, y la calidad de vida y futuro de ella”, dijo. “Lo que significa que me preocupo mucho por nuestro medio ambiente y la salud de nuestro planeta”.

También intentó poner punto final a la gran cantidad de demandas climáticas que han perseguido a Exxon durante gran parte de la última década.

“Soy plenamente consciente de que hay muchos que cuestionan el compromiso de ExxonMobil por lo que se dijo hace más de 30 años, o por lo que creen que Exxon sabía en aquel entonces”, afirmó.

“Francamente, estoy más interesado en lo que ExxonMobil sabe hoy. El cambio climático es real. La actividad humana juega un papel importante”.

Woods terminó el discurso con un intento de revertir el eslogan “ExxonKnew” utilizado por los ambientalistas para llamar la atención sobre los esfuerzos de la empresa por restar importancia a los impactos del cambio climático.

“Tenemos las herramientas, las habilidades, la envergadura y los recursos intelectuales y financieros para doblar la mano a las emisiones”, afirmó. “Eso es lo que ExxonMobil sabe”.

