Borràs (Junts) avisa a Sánchez antes de su investidura: "Yo de él estaría muy preocupado"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha avisado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, antes de ser reelegido en la sesión de investidura que se inicia este miércoles: "Yo de él no estaría contento, yo de él estaría muy preocupado". En una entrevista de este miércoles en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha señalado que "hace cuatro años consiguió pactos que le dieron una legislatura y, por tanto, una estabilidad, porque lo hacía con aliados". Por ello, Borràs ha advertido a Sánchez de que esta vez no es el caso, y ha recalcado que "tendría que estar muy preocupado porque durará lo que dure su palabra". "Ha hecho todo esto para ser investido. A partir de ahora comienza una negociación que nos llevará avance por avance, cumplimiento por cumplimiento", ha afirmado la presidenta de Junts. En este sentido, ha reivindicado que Junts no es un aliado del PSOE, sino que, textualmente, han aprovechado la necesidad que tenían los socialistas de sus votos para forzarlo a hacer un giro, sobre lo que ha añadido que "Junts no ha ido a Madrid a firmar un acuerdo. El PSOE ha ido a Bruselas a firmar". JUNQUERAS Y DIVISIÓN Al preguntársele por las declaraciones de este domingo del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que aseguró que Borràs no podría ser una de las beneficiadas por la ley de amnistía por haber sido condenada por corrupción, ha lamentado que "dicen más de quien las emite que de a quien van dirigidas". "En estos momentos aún hay quien apunta hacia la división del independentismo", ha sostenido la también expresidenta del Parlament, que ha acusado a Junqueras de saber perfectamente que no ha sido condenada por corrupción y de informar más sobre lo que él desearía que de lo que es realidad, en sus palabras.