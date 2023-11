António Costa asume la cartera de Infraestructuras tras la dimisión de Galamba

El primer ministro en funciones, António Costa, asume desde este miércoles el control de la cartera de Infraestructuras, después de que este lunes su anterior encargado, Joao Galemba, presentará su dimisión mientras hace frente a su imputación por tráfico de influencias por el caso 'Influencer'. "Con el cese del ministro de Infraestructuras, sus funciones fueron asumidas por el primer ministro", de acuerdo a la legislación portuguesa, según se lee en un breve comunicado de la Presidencia en el que también se confirma la permanencia de Frederico dos Reis Francisco como secretario de Estado de dicha cartera. La toma de posesión de Costa de este nuevo cargo no tiene aún fecha establecida. El anuncio se produce después de que el martes, el jefe de Gobierno en funciones y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se reunieran para analizar la situación de Joao Galemba, que se negaba a dimitir a pesar de su imputación. El encuentro estaba previsto desde la semana pasada, pero se mantuvo a pesar de que el propio Galemba anunció el lunes que dimitía, no por haber agotado su rédito político, sino por mantener la tranquilidad de su familia mientras duraba la investigación en su contra. Galemba, quien asumió el cargo en enero de este año sustituyendo a Pedro Nuno Santos --favorito ahora para reemplazar a Costa al frente del Partido Socialista-- ya presentó su dimisión en mayo, pero no le fue aceptada. Entre los principales proyectos que deja en su escritorio están los de la ubicación del nuevo aeropuerto, el veto de Rebelo de Sousa al decreto de la nacionalización de la aerolínea TAP y la compra de nuevos trenes de largo distancia, regionales y del suburbano. António Costa presentó su dimisión hace una semana, después de que su nombre apareciera en unas escuchas, en el marco de la operación 'Influencer', si bien la Fiscalía luego reconoció que hubo errores en las transcripciones de las mismas y que se trataría del ministro de Economía, António Costa Silva. Esta operación investiga las irregularidades que se habrían cometido en varias concesiones de exploración de litio, un proyecto de producción de energía a partir de hidrógeno en Setúbal y Sines, y la construcción de un centro de datos en esta última localidad por parte de la empresa Start Campus. Además de Galamba, otras ocho personas han sido acusadas por estos hechos, entre ellos el alcalde de Sines, Nuno Mascarenhas, el empresario Diogo Lacerda Machado, y el que fuera jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, así como dos administradores de Start Campus, Afonso Salema y Rui de Oliveira Neves. Sin embargo, esta semana un juez rechazó la prisión provisional que la Fiscalía pedía para cinco de ellos --entre ellos Lacerda Machado y Escária--, si bien les retiró el pasaporte, aceptando además solo el cargo de tráfico de influencias. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, decidió el jueves pasado solventar esta nueva crisis política con la disolución de la Asamblea --que se espera para el 15 de diciembre-- y la convocatoria de nuevas elecciones el 10 de marzo de 2024.