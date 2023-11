Ya disponible Samsung One UI 6 para los Galaxy Z Flip y Fold 5, que también llegará a los Galaxy S22 el 15 de noviembre

Samsung está actualizando sus 'smartphones' a Android 14 con la capa de personalización One UI 6, que ya ha lanzado para los modelos Galaxy Z Flip y Fold 5, y que llegará a la serie Galaxy S22 a partir de este miércoles, 15 de noviembre. La compañía tecnológica coreana presentó la nueva versión de su interfaz de usuario móvil basada en Android 14, One UI 6, a principios de octubre, con la que ha introducido funciones como las claves de acceso o 'passkeys' en aplicaciones compatibles, un panel renovado de navegación y herramientas de edición de vídeo con IA. En este marco, Samsung lanzó oficialmente One UI 6 a finales del mes pasado, cuando comenzó a implementarlo en la serie de 'smartphones' Galaxy S23, introduciendo así Android 14 y todas sus mejoras en los dispositivos Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ o Galaxy S23 Ultra. Asimismo, también dio a conocer los dispositivos en los que se ha programado la actualización a One UI 6, entre ellos, las series Galaxy S22, S21 y S20, además de los Galaxy Note20, y los Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2, Z Flip 5G y Z Flip LTE. Ahora, se han compartido las fechas en las que Samsung lanzará su nueva capa de personalización, tal y como ha detallado en un foro de la comunidad de Samsung en Europa, recogido por 9to5Google. En concreto, la actualización One UI 6 ya está disponible para los modelos insignia Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5, ya que fue lanzada este lunes 13 de noviembre. También está disponible para los modelos Galaxy A34 y A54. Los siguientes modelos que recibirán One UI 6 serán los de la serie Samsung Galaxy S22 (S22, S22+ y S22 Ultra), en los que se podrá descargar esta actualización a partir del miércoles 15 de noviembre. A partir del 20 de noviembre llegará la actualización One UI 6 para los 'smartphones' Samsung Galaxy S23 FE y los Galaxy Z Fold 4 y Flip 4, así como para la serie Galaxy S21 y los modelos Galaxy A13 y A33. Otros 'smartphones' recibirán One UI 6 en distintas fechas a lo largo de noviembre. Por ejemplo, el Galaxy S21 FE se podrá actualizar a Android 14 a partir del 24 de noviembre. Igualmente, el Galaxy A13, el Galaxy A23 5G y los modelos Galaxy Z Flip 3 y Fold 3, se actualizarán a partir del 27 de noviembre. Finalmente, otros dispositivos de la compañía recibirán esta actualización durante el próximo mes de diciembre, como es el caso del Galaxy A25 (1 de diciembre), el Galaxy A04s (4 de diciembre) y el Galaxy XCover 5 (8 de diciembre). Asimismo, según las fechas de actualización que ha compartido Samsung, se desconoce cuándo se implementará Android 14 en los 'smartphones' Galaxy A52 5G, Galaxy Tab A7 Lite y Galaxy A14.