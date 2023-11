Ricardo Darín suma su voz a la película sobre el título de Argentina en el Mundial 2022

Buenos Aires, 14 nov (EFE).- El actor Ricardo Darín, protagonista de 'El secreto de sus ojos', 'Argentina, 1985' o 'Nueve Reinas', será el narrador oficial de la película 'Elijo creer', filme oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sobre el éxito de la Albiceleste.

Según anunció este martes la productora, Darín será el encargado de poner voz "al servicio del épico y dramático relato" en el filme que rememora la obtención de la tercera estrella conquistada por la Albiceleste -después de los títulos de Argentina 1978 y México 1986- y que se estrenará en cines el 7 de diciembre, once días antes de que se cumpla el primer aniversario de la final contra Francia.

En un video difundido por sus creadores para anunciar la incorporación del intérprete de 'La odisea de los giles', 'Un cuento chino' o 'Kamchatka', Darín explica a los aficionados que acaba de "terminar de grabar el relato en 'off' de una película maravillosa".

"No se la pierdan. Me emocioné sólo al leer el relato en 'off'", agrega.

Este dato se conoció precisamente en la semana en que la Albiceleste está concentrada con vistas a la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 contra Uruguay el jueves, y frente a Brasil el día 21, en las que es líder con 12 puntos, cinco más que sus dos próximos rivales.

'Elijo creer' narra, con testimonios de los protagonistas, "el épico título obtenido en el último Mundial de fútbol", según la información difundida sobre el filme, que "promete capturar la pasión y el orgullo que Argentina siente por su selección de fútbol, ofreciendo a los espectadores una experiencia única e inolvidable".

La película es "un conmovedor homenaje a la tenacidad y dedicación" del equipo dirigido por Scaloni "en su búsqueda de la gloria en el escenario internacional" y tiene como objetivo que los hinchas "puedan rememorar y compartir en las salas de cine de todo país la obtención de la Copa del Mundo", según la nota de prensa.

Con guion de Martín Méndez y producción general de Gonzalo Arias, el filme cuenta con un póster de presentación en el que puede verse a los integrantes de la selección, con su capitán, Lionel Messi, en primer término, bajo una lluvia de confetti y papeles blancos y azules, como los colores del combinado nacional.

Además, sobre el título 'Elijo creer' aparecen las tres estrellas que ahora luce la Albiceleste en la camiseta.

Argentina obtuvo su tercer título en el Mundial de Catar 2022 tras vencer a Francia el 18 de diciembre en una tanda de penaltis (4-2), después de empatar 3-3 en el tiempo reglamentario y la prórroga.