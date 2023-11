Reino Unido dice que la industria militar rusa "no ha logrado fabricar suficientes municiones convencionales"

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han manifestado este martes que la industria militar rusa "no ha conseguido fabricar suficientes municiones convencionales" en el marco de la guerra en Ucrania y ha señalado que la decisión de Moscú de aumentar la producción de munición de artillería guiada por láser podría ser un intento de "usar la capacidad de producción de forma más eficiente". "Rusia ha anunciado que aumentará la producción de sus municiones de artillería guiadas por láser Krasnopol-M2 de 152 milímetros y mejorará el rendimiento de este proyectil en condiciones meteorológicas adversas", han señalado, antes de destacar que la artillería rusa "ya ha logrado éxitos" con este tipo de munición, que emplea "a menudo" "atacar con precisión a vehículos ucranianos". Así, han explicado que "Rusia utiliza vehículos aéreos no tripulados para designar objetivos para el Krasnopol, haciendo brillar un rayo láser sobre el objetivo", si bien han matizado que "las nubes bajas han sido un factor limitante clave en el rendimiento de esta munición", dado que "su detector láser no tiene tiempo para detectar la energía láser y maniobrar para el impacto". "Es probable que la industria rusa intente mejorar el rendimiento de vuelo del Krasnopol y reducir el tiempo de detección láser del proyectil", han dicho, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X. "A medida que se acerca el invierno, es probable que el acceso de Rusia a municiones de precisión mejoradas sea uno de los factores clave de sus acciones operativas en Ucrania", han zanjado.