Primeras imágenes de Miguel Sánchez Encinas tras su separación de Chenoa

Año y medio después de su romántica boda de ensueño en Palma de Mallorca, y cuando todos pensábamos que había encontrado en Miguel Sánchez Encinas al hombre de su vida, Chenoa y su hasta ahora marido han decidido emprender caminos separados. Una separación que ha pillado por sorpresa al entorno de la cantante y que, según fuentes cercanas, se habría producido hace dos meses, al no haber podido superar una crisis provocada por un desgaste en la convivencia. Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que en su ruptura hubiese terceras personas, la argentina lo ha desmentido rotundamente y ha asegurado que ha sido una decisión de mutuo acuerdo, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación al dejar claro que aunque en estos momentos no estén viviendo juntos el cariño y el respeto sigue siendo profundo entre ambos. Mientras Chenoa se refugia en su domicilio a las afueras de Madrid y no será hasta este miércoles cuando reaparezca públicamente en la presentación de la nueva edición de 'Operación Triunfo' en Amazon Prime -donde debuta como presentadora precisamente en el concurso con el que saltó a la fama hace 22 años-, Miguel Sánchez Encinas continúa con sus compromisos profesionales como jefe del servicio de Urología de un conocido hospital de Madrid. Y este martes las cámaras de Europa Press han podido captar en exclusiva sus primeras imágenes tras salir a la luz su ruptura con la cantante de 'Cuanto tú vas'. Muy serio, y sin hacer ningún tipo de declaración, el médico ha salido a primera hora de esta mañana de la casa en la que se ha instalado tras su separación de Chenoa. Conduciendo su propio coche, y sin poder ocultar su abatimiento en este complicado trance personal, Miguel ha abandonado el lugar ignorando las preguntas y sin revelar cómo se encuentra tras su ruptura y qué hay de cierto en la existencia de terceras personas por su parte como se ha especulado desde que salió a la luz la noticia.