Políticos demócratas y republicanos asisten a una marcha en apoyo a Israel en Washington

Un grupo bipartidista de políticos estadounidenses, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, han asistido este martes a una marcha a favor de Israel frente al Capitolio que ha congregado a miles de personas. "Los llamamientos a un alto el fuego son escandalosos. Os apoyamos en eso. Los terroristas de Hamás llevaron a cabo el ataque más sangriento contra vidas judías desde el Holocausto y hay cientos de rehenes, muchos de ellos estadounidenses atrapados en Gaza", ha dicho Johnson frente a una multitud que coreaba 'No al alto el fuego'. Por su parte, Schumer también ha reiterado su apoyo a Israel. "No descansaremos hasta que tengan toda la asistencia que necesitan", ha sentenciado, agregando que continuarán luchando para la liberación de "todos los rehenes hasta que vuelvan a un lugar seguro", según han recogido varios medios estadounidenses. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha aseverado que "no habrá alto el fuego" en el enclave palestino sin la liberación de los casi 240 rehenes, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han redoblado sus ataques sobre el norte de Gaza.