Petro advierte de que Colombia no comprará armas a países que no hayan apoyado un alto el fuego en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este lunes de que su Gobierno no comprará armas a aquellos países que no hayan apoyado en Naciones Unidas la proposición de alto el fuego en la Franja de Gaza, donde los bombardeos israelíes han matado a más de 11.100 palestinos. "Los países democráticos y progresistas deben luchar por preservar el Derecho Internacional Humanitario para impedir que la barbarie se expanda en el mundo", ha declarado al hacer referencia a imágenes de decenas de cadáveres en el patio del hospital Al Shifa en Gaza, que ha calificado de "carnicería" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Además, el mandatario colombiano ha anunciado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que su Ejecutivo propondrá ante Naciones unidas la admisión de Palestina como miembro pleno, ya que la Asamblea General únicamente reconoce --desde 2012-- la condición de Palestina como Estado observador no miembro. El presidente Petro ha sido uno de los líderes internacionales más ásperos con la respuesta israelí a los ataques de Hamás del 7 de octubre, recordándoles incluso los vínculos de varios agentes israelíes en el conflicto interno colombiano cuando Israel le ha censurado sus críticas a los bombardeos en la Franja de Gaza. "Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta", dijo a mediados de octubre. Días después llamó a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Margarita Eliana Manjarrez, tras los bombardeos israelíes sobre el campo de refugiados de Yabalia, el más grande de todo el enclave palestino.