Peruana evacuada con su hija afirma que su salida de Gaza fue "casi un milagro"

Lima, 14 nov (EFE).- La peruana Nessma Alasttal afirmó este martes que su evacuación de la Franja de Gaza, junto a su hija de seis años, fue "casi un milagro" porque "no hay ningún lugar a salvo de los bombardeos", horas después de haber sido recibida por la embajada de Perú en Egipto al cruzar por el paso fronterizo abierto en los últimos días.

En declaraciones a RPP Noticias, desde la embajada de Perú en Egipto, Alasttal dijo que "la situación es muy triste y peligrosa en Gaza", porque, entre otras cosas, "no teníamos luz, no hay agua, no hay petróleo, muchos hospitales han cerrado".

Comentó, mediante un intérprete árabe, que su evacuación junto a su hija menor "ha sido casi un milagro, tuvimos que abandonar nuestra casa, (porque) no hay ningún lugar a salvo de los bombardeos".

"He dejado mi corazón allí, las personas sufren mucho, sobre todo en el norte, porque no hay ni pan, ni agua", anotó, mientras acariciaba el cabello de su niña.

Ahora dijo que su hija está "bien" porque en Gaza "no podía jugar" y confió en que en Perú, a donde esperan viajar esta semana, pueda estar "mucho mejor".

El embajador peruano en Egipto, José Betancourt, declaró a RPP Noticias que el lunes se desplazó a la zona de la frontera con Gaza, junto a personal de la sede diplomática, para recibir a Alasttal y su niña, y que luego de una "jornada larga e intensa" lograron llevarlas hacia la embajada.

En ese sentido, destacó que la operación de evacuación es "un triunfo de la embajada, bajo las instrucciones de la Cancillería".

Betancourt indicó que Alasttal prefiere ahora mantener un perfil bajo, después de haber podido salir de Gaza, una semana después de la apertura del paso fronterizo en Rafah.

El pasado 16 de octubre, el embajador en Egipto informó que dos familias, una de ellas con la niña peruana de 6 años, se habían puesto en contacto con ellos para intentar abandonar Gaza en medio de los bombardeos israelíes tras los ataques del grupo islamista Hamás.

Las fuerzas aéreas, terrestres y navales de Israel han mantenido a la Franja de Gaza bajo fuego desde el 7 de octubre, cuando se desató la guerra contra Hamás tras un ataque masivo del grupo islamista palestino en el sur de Israel que dejó unos 1.200 muertos y más de 240 secuestrados.

Desde entonces, el enclave palestino acumula más de 11.180 muertos, 28.200 heridos, 3.000 desaparecidos y más de 1,5 millones de desplazados. EFE

