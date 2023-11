Objetivos y desencuentros de los países latinoamericanos en la cumbre APEC

Redacción América, 14 nov (EFE).- México, Perú y Chile, los tres países latinoamericanos que hacen parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, en inglés), acuden a la cumbre de esa alianza que se celebra esta semana en San Francisco (EE.UU.) con objetivos dispares y varios desencuentros, también entre sí, mientras Colombia busca integrarse en el grupo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, estará este jueves y viernes en el Foro de la APEC, en medio de un distanciamiento con China, país al que ha criticado por su “dominio económico y comercial” y por el tráfico de fentanilo, y con la meta de buscar una reunión con el mandatario estadounidense, Joe Biden, para hablar de migración.

“Ahora que voy a Estados Unidos voy a tratar el tema con el presidente Biden. Quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina y del Caribe”, declaró el lunes en su rueda de prensa matutina.

La asistencia del gobernante mexicano, en el que será apenas su séptimo viaje al exterior tras casi cinco años de mandato, también estará marcada por sus roces con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, con quien evitará aparecer en fotografías por considerarla “espuria” tras la destitución del ahora exmandatario peruano Pedro Castillo (2021-2022).

“Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto”, expresó López Obrador el jueves pasado.

Perú y su presidenta, Dina Boluarte, estarán entre los grandes protagonistas de la cumbre de la APEC, puesto que la crisis política que atraviesa al país ha salpicado a su Cancillería, que se ha tambaleado con la reciente renuncia de la ya exministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi.

El viaje de Boluarte a San Francisco, sede de la cumbre y donde recogerá el testigo de la próxima Presidencia pro tempore de APEC, será el quinto al extranjero de la mandataria en menos de un año. El anterior, a Washington, ocasionó un huracán dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores que acabó convertido en críticas hacia la mandataria y la imagen que traslada de Perú.

En la visita de la mandataria a Washington para participar en una cumbre regional, la agenda oficial de la Presidencia peruana anunció una reunión bilateral de Boluarte con su homólogo estadounidense, Joe Biden, un argumento utilizado por la mandataria para justificar su viaje al solicitar el permiso obligatorio en el Congreso.

Pero la reunión nunca fue confirmada por las autoridades estadounidenses y un criticado comunicado de la Cancillería peruana aclaraba que, por falta de tiempo, esta no se había podido realizar, pero que ambos sí habían podido conversar en los pasillos de la Casa Blanca. Para corroborarlo, adjuntó fotos en las que se veía cómo la presidenta peruana cogió de la mano a Biden.

Este caso desató una ola de críticas que desembocaron en la renuncia de Gervasi y del embajador de Perú en Estados Unidos.

Al día siguiente juró como canciller Javier González-Olaechea, quien se ha mostrado abiertamente en contra del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes en las protestas antigubernamentales que sacudieron Perú.

Perú será, además, la próxima sede de la cumbre APEC, que se realizará en 2024 en Lima, Trujillo, Ucayali, Cuzco y Arequipa, pero los frentes del foro en San Francisco no acaban aquí para el país andino, porque se producirá uno de los cara a cara más tensos en el Gobierno de Boluarte.

La mandataria se encontrará por primera vez con una de las voces más críticas de su mandato en el exterior, López Obrador, quien ha definido a la peruana como "usurpadora" tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Castillo.

La oposición de López Obrador al Gobierno de Boluarte ha sido tal, que durante meses se negó a traspasar al país andino la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que finalmente México entregó a Chile, y este cedió el testigo a Perú el 31 de julio pasado.

La delegación chilena estará liderada por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien, según informaron a Efe fuentes de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, busca fortalecer y estrechar lazos con las 21 economías del foro y discutir temas de interés común, tanto a nivel bilateral como multilateral.

La participación de Chile en el Foro "reafirma el compromiso de nuestro país en la promoción del multilateralismo, su inserción en la cuenca del Asia Pacífico y en el desarrollo de los objetivos de APEC, particularmente en generar un crecimiento inclusivo, sustentable e innovador, además de una mayor integración económica regional", y constituye una oportunidad para "facilitar el comercio y las inversiones, con un foco en la cooperación económica y técnica", apuntaron las mismas fuentes.

Los objetivos principales de Chile son, en este sentido, cuatro.

El primero, "apoyar activamente la implementación de la Visión de Putrajaya 2040 -hoja de ruta del foro en los próximos 20 años-, que establece como motores de crecimiento para la región el crecimiento sustentable e inclusivo, la integración económica regional, la facilitación del comercio y las inversiones, la innovación y la economía digital, entre otros.

Además, Chile busca generar una mayor integración económica regional y la facilitación del comercio mediante iniciativas locales como la Hoja de Ruta de La Serena sobre Mujeres y Crecimiento Inclusivo, 2019-2030; la Hoja de Ruta sobre Desechos Marinos, 2019-2025; la Hoja de Ruta para el Combate de la Pesca Ilegal, No Declarada y No Regulada, 2019-2025; y la Hoja de Ruta de Pesca Artesanal.

En tercer lugar, el Gobierno de Boric pretende avanzar en la implementación de proyectos a ejecutar con fondos APEC, optar a nuevos y concluir aquellos adjudicados en 2022 y 2023.

Por último, Chile busca apoyar el año APEC Estados Unidos 2023, incluyendo la agenda sustantiva y la participación en las distintas reuniones del foro. Desde que se sumó en 1994, Chile ha participado activamente en todos los bloques de reuniones APEC organizados por ese país.

Colombia asistirá a la cumbre con la aspiración de ser miembro de pleno derecho del Foro al que busca acceder desde hace casi 30 años para ampliar sus horizontes comerciales.

"Creo que el presidente Gustavo Petro va en sintonía de ampliar más las redes diplomáticas de Colombia y establecer nuevos lazos comerciales en una zona que sin duda alguna es el presente y va a ser más fuerte en el futuro", dijo a EFE este lunes el analista Manuel Alejandro Rayran, profesor de la Universidad Externado de Colombia.

Colombia comenzó en 1995 las gestiones para ser parte de la APEC pero la moratoria institucional para la entrada de nuevos miembros vigente entonces y la decisión posterior de los 21 miembros de no ampliar el Foro han dificultado la entrada del país, algo que Petro espera concretar en la cumbre de San Francisco.

La nación suramericana tiene costas sobre el océano Pacífico y un importante comercio con los países de la región Asia-Pacífico, principalmente con China, que en 2010 se convirtió en el segundo socio comercial del país, después de Estados Unidos, así como con Japón y Corea del Sur.

"Ahora nos reuniremos con EE.UU., China y otros países de América y Asia en California para inscribir a Colombia en las economías del Pacífico, la región económica más importante del mundo", escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X (antes Twitter).