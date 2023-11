Lula da Silva denuncia que Israel "mata a inocentes sin ningún criterio"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha denunciado este lunes que Israel "lanza bombas donde hay niños y mata a inocentes sin ningún criterio" en la Franja de Gaza, aseverando que la reacción del Gobierno israelí es "tan grave como" los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "En esta guerra, después del acto provocado, y digo acto de terrorismo de Hamás, las consecuencias, la solución de Israel, son tan graves como las de Hamás, porque están matando a gente inocente sin ningún criterio", ha declarado durante un evento en Brasilia. Asimismo, ha lamentado que Israel "lanza bombas donde hay niños, donde hay hospitales, con el pretexto de que allí hay un terrorista": "No tiene explicación", ha manifestado, antes de apuntar a la importancia de salvar a los civiles antes de pelear contra los milicianos. Por otro lado, ha celebrado la salida de brasileños de la Franja de Gaza, no sin destacar que las negociaciones han sido difíciles y que han dependido de diferentes factores entre los que se encontraba "la buena voluntad de Israel", recoge el periódico brasileño 'Folha de Sao Paulo'. "Dependía de la buena voluntad de Israel, del número de personas, que no conocemos. Todos los días llamábamos al ministro (de Exteriores) de Israel, de Egipto, a nuestro embajador, por la mañana y por la tarde, hasta que logramos traer a gente", ha explicado en referencia a las negociaciones para la liberación de conciudadanos que se encontraban en el territorio asediado. DECLARACIONES "EQUIVOCADAS Y PELIGROSAS" Los comentarios de Lula han provocado la reacción de la Confederación Israelí de Brasil, que ha afirmado que las declaraciones del presidente equiparando las acciones de Israel con las de Hamás son "equivocadas y peligrosas". "Israel ha estado haciendo esfuerzos visibles y probados para salvar a los civiles palestinos, pidiéndoles que se desplacen a zonas más seguras, creando corredores humanitarios y advirtiendo a la población local de ataques inminentes", ha escrito el ente, que ha agregado que el Partido de los Trabajadores "estimula entre sus numerosos seguidores una visión distorsionada y radicalizada del conflicto". El ataque de Hamás perpetrado el 7 de octubre se saldó con la vida de 1.200 israelíes y cerca de 240 los rehenes tomados por las milicias palestinas. Desde entonces, los incesantes bombardeos israelíes han matado a más de 11.240 palestinos, entre ellos más de 4.800 niños.