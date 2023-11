Legisladora de origen palestino Rashida Tlaib pide un alto el fuego "inmediato" en Gaza

Miami, 13 nov (EFE).- La congresista estadounidense de origen palestino Rashida Tlaib pidió este lunes el "inmediato" alto el fuego de Israel en la franja de Gaza para salvar vidas y aseguró que "la mayoría de los estadounidens quieren un alto el fuego".

"Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses, más del 65 % de los estadounidenses, incluido el 80 % de ellos demócratas, quieren un alto el fuego", aseguró la congresista en una rueda de prensa en Washington.

Tlaib, la primera legisladora de origen palestino en ser elegida al Congreso, fue censurada por la Cámara Baja por sus comentarios sobre la guerra que Israel libra en la Franja de Gaza.

La Cámara de Representantes de EE.UU. votó el pasado 7 de noviembre a favor de censurar a la legisladora, en una medida que obtuvo 188 votos en contra y 234 a favor, incluyendo el apoyo de 22 congresistas del partido demócrata, al que pertenece Tlaib.

"Estamos pidiendo el fin de la violencia, no un cese de la violencia. La pausa humanitaria no es suficiente. Presidente Biden, espero que esté escuchando", señaló Tlaib, congresista demócrata de Detroit.

En octubre pasado, un grupo de congresistas demócratas estadounidenses introdujo una resolución que reclama a la Administración de Joe Biden solicitar el alto el fuego y facilitar la desescalada en el conflicto palestino-israelí.

El texto está impulsado por los legisladores Cori Bush, Rashida Tlaib, André Carson, Summer Lee y Delia Ramirez, del ala izquierdista del Partido Demócrata.

Con la presencia de otros legisladores y de un grupo de rabinos que llevaban una camiseta blanca con el lema "Rabinos por el cese del fuego", Tlaib señaló este lunes que "el camino hacia la paz debe incluir abordar las causas profundas de nuestro conflicto y poner fin al bloqueo y la ocupación".

"No hay nada humanitario en dar a civiles inocentes un descanso de cuatro horas antes de ser bombardeados. Estamos pidiendo el fin de la violencia, no un cese de la violencia. La pausa humanitaria no es suficiente. No seremos intimidados, no seremos silenciados", afirmó.

"Sé que el Gobierno extremista de (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu está diciendo ahora que las fuerzas israelíes asumirían la responsabilidad de la seguridad de Gaza por un período de tiempo indefinido. Eso no es cuestión de seguridad", remarcó.

La legisladora agregó que "perpetuar una ocupación ilegal que no conducirá a una paz justa y duradera".

"El desplazamiento forzado, el desplazamiento de palestinos, comenzó, como todos saben, hace 75 años. La ocupación ha estado en curso durante más de 56 años", añadió.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez también pidió el alto el fuego permanente en la zona de Gaza y agradeció el apoyo de la organización Voz Judía por la Paz, que, según dijo, "tiene un papel legítimo en este diálogo" de paz.

"Gracias a nuestros rabinos que se han unido a nosotros. Gracias a la representante Rashida, quien se ha presentado como la única mujer palestina-estadounidense en la historia de los Estados Unidos, y la han censurado por defender su humanidad. No permitiremos que eso nos desanime", remarcó Ocasio-Cortez.

Las fuerzas aéreas, terrestres y navales de Israel han mantenido a la Franja de Gaza bajo fuego desde el 7 de octubre, cuando se desató la guerra contra Hamás tras un ataque masivo del grupo islamista palestino en el sur de Israel que dejó unos 1.200 muertos y más de 240 secuestrados.

Desde entonces, el empobrecido enclave palestino acumula más de 11.180 muertos, 28.200 heridos, 3.000 desaparecidos y más de 1,5 millones de desplazados. EFE

jip/aaca/enb