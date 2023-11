La OCHA advierte de que muchas vidas de palestinos dependen de la entrada de combustible en la Franja

El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en los Territorios Palestinos Ocupados, Andrea de Domenico, ha advertido de que numerosas vidas en la Franja de Gaza "penden de un hilo" y que dependen de la entrada de combustible al enclave, que no ha vuelto a llegar desde el bloqueo israelí por los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre. "El alto el fuego humanitario, el suministro de combustible... todo esto debería estar ocurriendo ya. Nos estamos quedando sin tiempo antes de enfrentarnos realmente a un desastre mayor", ha asegurado De Domenico. En ese sentido, ha señalado que muchos pacientes de hospitales ya han muerto por la escasez de combustible y que incluso los camiones que transportan ayuda podrían dejar de circular este martes, lo que aumentaría las dificultades de la población civil en un momento en el que ya es complicado acceder a agua o comida. "Los compañeros de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) nos han informado de que, debido a la falta de combustible, a partir de mañana ya no será posible realizar las operaciones de recepción de camiones", ha declarado el jefe de la OCHA en Palestina. "Las condiciones operativas en general se deterioran por momentos. No tenemos combustible, ni comunicaciones, ni garantías de respeto a las instalaciones de la ONU o en todo caso de avisarlas, lo que por supuesto está reduciendo progresivamente nuestra capacidad de operar", ha añadido. Según datos de la organización, al menos unas 10.000 personas se han desplazado hacia el sur desde el norte de la Franja, donde se desarrollan los combates, por las órdenes de Israel; la mayoría de los desplazados llegan a pie "sedientas, agotadas y sin idea de donde alojarse" debido a que los refugios ya se encuentran desbordados. De Domenico también ha informado de que el pasado domingo al menos 76 camiones cruzaron desde Egipto a Gaza a través del paso de Rafá cargados de suministros sanitarios, agua embotellada, mantas, tiendas de campaña y productos de higiene. Hasta ahora ya han cruzado el paso unos 980 camiones, una cifra considerada insuficiente para satisfacer las necesidades humanitarias de la población. Las autoridades de Gaza han señalado que los ataques israelíes se han saldado hasta ahora con más de 11.240 muertos, entre ellos más de 4.800 niños. Por su parte, Israel ha cifrado en 1.200 los muertos desde el ataque de Hamás y cerca de 240 los rehenes tomados por las milicias palestinas.