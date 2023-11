Íñigo Martínez: "La ayuda externa hace falta a día de hoy"

Las Rozas (Madrid), 14 nov (EFE).- Íñigo Martínez, que renunció en el pasado a la selección para cuidar su salud mental, resaltó la importancia de trabajar con profesionales que proporcionen una "ayuda externa" que "hoy en día hace falta" a los futbolistas, como en el resto de ámbitos, dijo.

"Sigo con ayuda externa, creo que a día de hoy hace falta y no es solo mi caso, hay mil, casi todos los jugadores tienen una ayuda externa. Cada vez hay más presión, más competitividad, en el Barcelona el empate no vale y esa ayuda siempre viene bien. Lo veo normal. A día de hoy no solo a los futbolistas, a mucha gente le hace falta y hay que tomarlo con naturalidad", confesó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol.

En lo personal, Íñigo se mostró satisfecho por su momento en el Barcelona, con más minutos de Xavi Hernández en los últimos partidos que le han permitido volver a la selección española.

"Me encuentro bien, ya físicamente puedo decir que he dejado atrás esos problemas que me han impedido competir. Estoy en un momento bueno, con oportunidad de jugar en el Barcelona y contento de esta llamada. Es un honor venir a la selección y disfrutar de estos partidos. Uno siempre pelea por jugar partidos con los que sueñas desde pequeño. Espero hacer un gran papel y que el seleccionador cuente conmigo", dijo.

"Con cada entrenador uno mejora en aspectos que te da cosas diferentes que vas recopilando de cada uno para potenciarte. Xavi desde el primer minuto confió en mí y he esperado la oportunidad. En el primer partido ante el Mallorca no estuve bien y desde ahí he esperado para aprovechar cada oportunidad que me ha dado. Intento mejorar cada día para salir en el once, espero seguir así mejorar, el objetivo es aportar todo pensando siempre en equipo", añadió.

Enfocando ya la próxima Eurocopa, el central vasco ve a la selección española con potencial para pelear por lo máximo.

"Somos un gran equipo que está haciendo las cosas muy bien, el objetivo siempre será ganar, hacer un buen papel y levantar el trofeo que todos queremos levantar. Trabajamos para ello cada partido, damos el máximo y hay grandes selecciones. Tocará sufrir pero estamos capacitados para ganar", opinó.

También resaltó que el ambiente que se respira en la concentración ha cambiado mucho respecto a sus primeras convocatorias hace años.

"Cada jugador que llega nuevo es bien recibido. Si algo bueno tiene este equipo es la gente extraodrinaria que hay y que se abren las puertas para que se integren bien desde el primer minuto. Les transmitimos tanto nosotros como el míster confianza para que se amolden rápido al vestuario. Esto ha cambiado mucho respecto a la época de cuando yo venía siendo joven. Hay muy buen ambiente, un gran grupo con ganas de aprender. Es bueno para el equipo", sentenció.