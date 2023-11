Human Rights Watch denuncia "graves abusos" a mujeres en cárceles de Japón y pide reformas

Tokio, 14 nov (EFE).- La ONG en pro de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha hecho público hoy un informe en el que documenta y denuncia "graves abusos y malos tratos" a mujeres en las cárceles japonesas y pide reformas para "garantizar sus derechos".

El informe "No nos tratan como seres humanos: Abuso de mujeres encarceladas en Japón" recoge entrevistas a 70 personas, incluidas mujeres presas, exreclusas y expertos en reformas legales y judiciales, que ofrecieron sus testimonios entre 2017 y 2023.

La ONG denuncia que las políticas gubernamentales hacia las mujeres en prisiones japonesas incumplen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, entre otras convenciones internacionales.

Entre los excesos reportados figuran abusos verbales por parte de personal penitenciario, privar a las reclusas de un "acceso adecuado" a servicios básicos, aplicarles "arbitrariamente" régimen de aislamiento o atarlas durante el parto.

Human Rights Watch explica que, en 2014, la entonces ministra de Justicia, Yoko Kamikawa, ordenó que todas las cárceles dejaran de utilizar medios de inmovilización en las salas de parto, pero casos de mujeres esposadas al dar a luz fueron detectados en años posteriores.

HRW también advierte que cada vez hay más mujeres mayores en prisión por delitos no violentos -lo que relacionan con la soledad y el aislamiento social que sufre la población más envejecida- y avisa de que "preocupa" el acoso a personas de la tercera edad en las cárceles.

"Una compañera de celda me echó agua hirviendo en un pie y me lo dejó enrojecido e hinchado, ni siquiera podía usar calcetines. Los guardias dijeron que estaba así porque no había ido al baño correctamente y nunca llamaron a los médicos", cuenta la exreclusa de 70 años Takako J.

El 88 % de las mujeres mayores de 65 años fueron acusadas de robo, principalmente hurtos menores, como hurtos en tiendas, en 2021 en Japón.

El responsable del programa para Asia de HRW, Teppei Kasai, considera "urgente" mejorar las condiciones carcelarias de las reclusas, aunque defiende que "muchas de ellas no deberían haber sido castigadas con prisión".

"En lugar de depender del encarcelamiento para abordar el crimen, Japón debería considerar alternativas mientras avanza para despenalizar las violaciones simples relacionadas con las drogas", aseguró Kasai.

HRW secunda que Japón "depende demasiado" del encarcelamiento y lamenta que el Código Penal japonés carezca de opciones suficientes para penas alternativas ante hurtos menores.

La organización explica que el Código Penal sí permite a fiscales suspender penas de prisión por motivos como la edad, la salud o la situación familiar del encarcelado, aunque "rara vez invocan esta ley" y "sólo a 11 mujeres encarceladas se les suspendieron las sentencias en los últimos cinco años".

HRW insta al gobierno japonés a implementar "urgentemente" medidas para reducir el número de mujeres encarceladas mediante métodos de sentencia alternativos. EFE

