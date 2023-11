Familiares de víctimas de secuestrados por Hamás organizan marcha de Tel Aviv a Jerusalén

Tel Aviv (Israel), 14 nov (EFE).- Familiares de los israelíes secuestrados y capturados por el grupo islamista Hamás el pasado 7 de octubre comenzaron este martes en Tel Aviv una marcha de protesta para pedir su liberación que prevé llegar el próximo domingo a la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, en Jerusalén.

En Jerusalén, ubicada a unos 70 kilómetros de Tel Aviv, tienen previsto concentrarse frente a la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, la tarde del sábado y acampar frente al Parlamento hasta su apertura el lunes.

"Han pasado 39 días agonizantes desde el desastre. Hoy, las familias emprendieron una marcha desde Tel Aviv a Jerusalén, que finalizará en la oficina del primer ministro el sábado por la noche", aseguraron los organizadores de la marcha que arrancó al grito de: ¡Ahora, ahora, ahora a casa, ahora!.

Durante los cinco días de marcha, los organizadores apuntaron que harán paradas en varias localidades como Be'er Yaakov, Beit Hashmonai, la intersección de Latrún y Kiryat Anavim, donde organizarán una comida con motivo de la jornada de descanso del shabat.

Los participantes llevaban carteles de secuestrados y muertos en el ataque de Hamás, como el sobrino de Adina Moshe, que se encuentra secuestrada en Gaza, y su marido David Saeed Moshe, fallecido.

"Queremos respuestas, no queremos sentir la oscuridad más. No tengo ninguna información, no tengo ni idea de lo que le está pasando a mi tía ni al resto de las familias ahora. Solo quiero que se acabe esta oscuridad. Quiero a mi familia de vuelta", dijo Adina a Efe.

Asimismo, algunas fotografías colgaban de unas enormes flores de plástico levantadas junto al campamento que varios de los familiares montaron frente a la sede del Ministerio de Defensa.

Otras personas llevaban carteles en los que exigían "un acuerdo para liberar a los secuestrados ya".

En paralelo, otros familiares de secuestrados tenían previsto reunirse hoy con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, en la sede de esta organización en Ginebra, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, y el titular de Sanidad, Uriel Buso.

"Sé el enorme dolor que estas familias están viviendo", señaló Spoljaric en un comunicado previo a la reunión, en el que agregó que la organización está en contacto con Hamás y otros actores con influencia en el conflicto para intentar que se respeten los derechos de los rehenes.

Este lunes, el portavoz de las Brigadas al Qasam, brazo armado de Hamás, acusó a Israel de "demorarse" a la hora de llegar a un acuerdo para un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, e indicó que un pacto estuvo a punto de lograrse a través de los mediadores cataríes.

"Los mediadores cataríes intentaron liberar a los rehenes del enemigo a cambio de la liberación de 200 niños palestinos y 75 mujeres", indicó el portavoz del grupo, Abu Obeida, que explicó además que Israel solicitó la liberación de 100 mujeres y niños cautivos en Gaza y los mediadores propusieron una tregua de cinco días para el canje, que al final no se materializó.

Las milicias palestinas de Gaza secuestraron a más de 240 personas el pasado 7 de octubre, cuando perpetraron el brutal ataque en suelo israelí en el que mataron a unas 1.200 personas.

Desde entonces, los ataques de represalia israelíes -por aire, mar y tierra- han dejado más de 11.180 muertos, 28.200 heridos, 3.000 desaparecidos y más de 1,5 millones de desplazados en Gaza, donde también se han registrado 46 muertos entre las tropas israelíes que toman parte de la ofensiva terrestre. EFE

rsm-jfu/pd/ad

(foto)(vídeo)