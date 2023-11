El ministro del Interior de Portugal desdeña el mayor apoyo de su rival para suceder a Costa en el PS

El ministro del Interior de Portugal, José Luís Carneiro, ha intentando relativizar este martes el apoyo que su rival para suceder a António Costa al frente del Partido Socialista, el diputado Pedro Nuno Santos, logró congregar en la víspera en la sede nacional de la formación durante la presentación su candidatura. "Cuando sentimos que tenemos razón en nuestras ideas, podemos estar hasta solos en la defensa de ellas porque no es por el número de apoyos que se valida la razón de una causa, de un ideal de sociedad y de país", ha valorado durante un acto en Faro un Carneiro que representa el ala más centrista del PS. La pasada semana, Carneiro anunció su candidatura a liderar el PS tras dimitir António Costa, después de que su nombre apareciera en las escuchas a varios sospechosos en la operación 'Influencer', si bien la Fiscalía reconoció errores en las transcripciones y se trataría del titular de Economía, António Costa Silva. No obstante, Carneiro ha preferido no profundizar más en esta asunto porque se encontraba como representante del gobierno en un acto oficial, recogen los medios portugueses. En contraste, este lunes, Santos --que pertenece a la sección más de izquierda del partido--, arropado por un nutrido grupo de figuras del PS, entre diputados, un ministro del actual gabinete y líderes federativos, anunció también su candidatura. Entre los asistentes estaban el ministro de Educación, Joao Costa, la presidenta de la Asociación Nacional de Municipios Portugueses, Luísa Salgueiro, el exministro del Interior Eduardo Cabrita, así como decenas de diputados y otro líderes federativos, entre otros. Asimismo, destacó la presencia Francisco Assis, quien representa al ala más conservadora del partido. Las elecciones directas para suceder a Costa en el liderazgo del PS están previstas para el 15 y el 16 de diciembre, mientras que el congreso del partido tendrá lugar el 6 y el 7 de ese mismo mes. De ahí saldrá el candidato socialista para las elecciones anticipadas del 10 de marzo de 2024. SANTOS, EL PREFERIDO PARA SUCEDER A COSTA Santos, que ya fue ministro de Infraestructuras hasta enero de este año, es visto como sucesor de Costa por los ciudadanos portugueses, según una encuesta elaborada por Aximage y que publica esta semana 'Diário de Noticias'. Así, el 30 por ciento de los encuestados --de una muestra de 519 entrevistas-- considera que el mejor situado para remplazar al primer ministro al frente del PS es Santos, muy por delante de Carneiro, que obtiene un 9 por ciento de los apoyos. Ellos son, por ahora, los únicos candidatos que han anunciado sus intenciones de liderar el partido en las próximas elecciones anticipadas. Sin embargo, un 19 por ciento de los encuestados apuesta por el actual ministro de Finanzas, Fernando Medina, quien no ha dado todavía ningún paso en ese sentido. El 6 por ciento ha valorado al presidente del PS, Carlos César, como la mejor opción, mientras que otro tercio asegura no saber por quién decantarse.