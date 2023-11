El Ibex 35 sube un 1,71% y vuelve a máximos del año en los 9.600 puntos tras la caída del IPC estadounidense

El Ibex 35 ha subido este martes un 1,71% tras el descenso mayor de lo esperado de la inflación estadounidense en octubre y las implicaciones que pueda tener en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). De esta forma, el selectivo español ha concluido la negociación en los 9.623,3 puntos, máximos del año que no se veían desde mediados del pasado septiembre. Así, en lo que va de año, la plaza española se revaloriza un 16,94%, mientras que el máximo anual, al filo de los 9.700 puntos, se alcanzó a finales del pasado julio, una cota que, a su vez, no veía anteriormente desde marzo de 2020, cuando la pandemia irrumpió en los mercados. La plaza española arrancó esta jornada al alza y se estabilizó en unas ganancias del 0,5% mientras digería una importante batería de datos macroeconómicos, tales como la confirmación de que el IPC español aumentó un 0,3% en octubre en relación al mes anterior y mantuvo sin cambios su tasa interanual en el 3,5%, debido a que el encarecimiento de la electricidad y del gas se vio compensado por el abaratamiento de los carburantes. Por otro lado, Eurostat ha confirmado que el Producto Interior Bruto (PIB) de la zona euro registró una contracción del 0,1% en el tercer trimestre respecto de los tres meses anteriores, cuando se expandió un 0,2%, según la segunda lectura del dato publicada este martes, mientras que el conjunto de la Unión Europea se estancó por segundo trimestre consecutivo. Asimismo, la oficina estadística comunitaria ha informado de que, a pesar de la contracción del PIB en el tercer trimestre, el empleo aceleró su crecimiento en la zona euro y en el conjunto de la UE, ampliando en ambos casos la secuencia positiva a diez trimestres consecutivos. En el caso de la eurozona, la ocupación aumentó en el tercer trimestre un 0,3%, después del incremento de una décima en el trimestre anterior, mientras que entre los Veintisiete subió un 0,2%, después del 0,1% del trimestre anterior. Sin salir de Europa, este martes se ha conocido también que la confianza de los inversores alemanes ha mejorado nuevamente en noviembre, según el indicador del Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW, por sus siglas en alemán), que se ha situado en 9,8 puntos desde los -1,1 del mes anterior, la primera lectura positiva del dato desde abril, lo que sugiere que Alemania ya ha tocado fondo. Con todo, los mercados mantenían un comportamiento de lateralidad (es decir, estable y sin movimientos) hasta que se ha conocido el descenso mayor de lo esperado de los datos de inflación en octubre de Estados Unidos -los expertos de Banca March señalaban esta mañana que es el evento que marcaría la semana-. Así, la tasa general se ha moderado hasta el 3,2% y la subyacente al 4%. Los inversores daban, tras ello, alas a la idea de una Reserva Federal (Fed) más suave y a la bajada de tipos de interés -ahora están por encima del 5%- más temprana que tarde, razones que impulsaban durante el resto de la sesión a la plaza española y al resto de las europeas, además de a los propios índices de Wall Street, que al cierre europeo se disparaban el 2%. En ese contexto, los valores más alcistas dentro del Ibex 35 han sido Solaria (+7,88%), Colonial (+7,55%), Cellnex (+5,71%), Merlín Properties (+5,51%), Grifols (+5,32%) y Fluidra (+5,05%). También han subido, aunque con menos fuerza, otros valores de peso como BBVA (+2,67%), Iberdrola (+1,63%) e Inditex (+1,54). Por contra, sólo cinco valores han cerrado con pérdidas, entre ellos varios bancos por la perspectiva de una política monetaria más suave. Se trata de Unicaja (-0,69%), Telefónica (-0,35%), Banco Sabadell (-0,23%), Mapfre (-0,2%) y Bankinter (-0,19%). Respecto al resto de bolsas europeos, Londres ha avanzado el 0,2%; París el 1,39%; Milán el 1,45% y Fráncfort el 1,76%. A la hora de cierre en el Viejo Continente, en el mercado de materias primas, el barril de Brent repuntaba un 1%, hasta los 83,37 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se situaba en 79,1 dólares, un 1,05% más. En el mercado secundario de deuda, el interés del bono español a largo plazo ha cerrado en el 3,63% tras caer más de una décima -en concreto, ha restado trece puntos básicos-. De esta forma, la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) se situaba en los 103,2 puntos. A la misma hora, respecto a las divisas, el euro se disparaba un 1,55% frente al dólar y se situaba en un tipo de cambio de 1,0862 'billetes verdes' por cada unidad de la divisa comunitaria, un nivel que no alcanzaba desde finales del pasado agosto.