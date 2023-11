El Gobierno de Francia salva la ley migratoria en el Senado con concesiones a la derecha

El Senado de Francia ha dado un primer respaldo a la ley migratoria promovida por el Gobierno, después de que la derecha haya introducido enmiendas que contemplan supresión de ayudas, requisitos más estrictos para la reagrupación familiar y cuotas revisadas cada tres años para permitir la entrada de inmigrantes económicos, medidas todas ellas que no figuraban en el proyecto inicial. El texto ha sido aprobado en primera lectura por 210 votos a favor y 115 en contra. "Es un texto importante, con algunas partes modificadas, que refleja firmeza y una medida de regularización de trabajadores" sin papeles, ha celebrado en redes sociales el ministro del Interior, Gérald Darmanin, a la espera de que la Asamblea Nacional pueda "enriquecer" también el proyecto. El presidente del grupo de Los Republicanos en la Asamblea, Olivier Marleix, ya ha avanzado que su partido, representante de la derecha moderada en Francia, tiene previsto "seguir endureciendo" el texto en próximos trámites, si bien ha admitido que el alcance de cualquier medida será "limitado" si no llega acompañado de una revisión de la Constitución, informa el periódico 'Le Monde'. La aprobación supone una primera victoria para el Gobierno, que había llamado a reformar la ley para controlar la llegada de inmigrantes y agilizar las deportaciones y, al mismo tiempo, favorecer la integración de los extranjeros en suelo francés. El próximo paso parlamentario llegará ya a mediados de diciembre, sin que se descarte la posibilidad de que el Ejecutivo pueda forzar la aprobación sin una votación en caso de no lograr una mayoría suficiente.