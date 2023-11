El Constitucional de RDC pospone el juicio del ex primer ministro Matata Ponyo hasta después de las elecciones

El Tribunal Constitucional de República Democrática del Congo ha anunciado este lunes que ha pospuesto el juicio contra el ex primer ministro Augustin Matata Ponyo hasta marzo de 2024, permitiéndole así participar como candidato en las elecciones presidenciales que están previstas para el 20 de diciembre de 2023. El presidente del tribunal, Dieudonné Kamuleta, ha explicado en audiencia que el aplazamiento se justifica por lo laborioso del proceso electoral, sobre todo después de los comicios, cuando hay que oficializar los resultados, según recoge el portal de noticias congoleño 7sur7. "Somos conscientes del periodo electoral. La Corte no puede invadir ni perturbar su ejercicio normal y constitucional durante este periodo. Todos saben perfectamente que inmediatamente después de las elecciones, la Corte entra en un proceso de litigio de los resultados que oficialmente termina el 11 de marzo de 2024. Pasada esa etapa, el tribunal retomará su curso normal", ha indicado. Matata Ponyo, que denunció que el fallo busca eliminarle de la carrera presidencial en la que el actual mandatario, Félix Tshisekedi, intentará lograr un segundo mandato, está acusado de malversar 205 millones de los 285 millones de dólares que se destinaron para la construcción del parque agroindustrial Bukanga Lonzo en la capital, Kinshasa, siendo él considerado "autor intelectual" de este desfalco, según un informe de la Fiscalía de noviembre de 2020. El parque agroindustrial Bukanga Lonzo fue una de las iniciativas más ambiciosas del gobierno de Matata Ponyo, aunque luego acabó siendo una de las operaciones más ruinosas del Estado. Iniciado en 2014, tenía como objetivo satisfacer la necesidad de comida, con el cultivo a gran escala de maíz, judías, carnes y hortalizas. El proyecto, abandonado desde 2017 cuando ya se empezaba a producir harina de maíz, no solo venía a resolver la falta de alimentos de la población, sino también a reducir de manera significativa el gran impacto económico, unos 2.000 millones de dólares al año, que suponía la exportación de estos productos. El ex primer ministro ocupó el cargo entre abril de 2012 y noviembre de 2016, tras ser previamente ministro de Finanzas entre 2010 y 2012. Finalmente, dimitió en el marco de un acuerdo político ante la crisis desatada por el aplazamiento de las elecciones presidenciales de 2016, finalmente celebradas en 2018.