Crónica del FC Barcelona - Benfica: 5-0

El FC Barcelona no tuvo demasiados problemas para sumar su primera victoria en la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina 2023-2024 después de imponerse este martes en el Estadio Johan Cruyff por un claro 5-0 al Benfica portugués, un duelo que decidió en la primera parte y sin dar la sensación de acelerar demasiado. El inicio de la defensa del trono continental fue plácido para el conjunto blaugrana, que aunque no apabulló al equipo lisboeta como en la temporada pasada (9-0), no sufrió tampoco en exceso y su rival prácticamente hincó la rodilla en cuanto encajó el primer gol al cuarto de hora. Las locales pudieron reservar energías de cara a la visita el domingo en la Liga F del Real Madrid de cara a abrir ya brecha en la clasificación doméstica y el único susto en una noche tranquila lo dio Alexia Putellas, que tuvo que dejar el partido tras el descanso por un golpe en la rodilla. Jonatan Giráldez decidió reservar alguna pieza para el próximo duelo liguero, con Patri Guijarro en el banquillo tras recibir el alta médica y con Irene Paredes como baja de última hora por una amigdalitis, lo que provocó que la noruega Ingrid Engen formase pareja en el centro de la zaga con 'Mapi' León. Alexia Putellas volvió a ser la 'falsa 9', acompañada por la joven Esme Brugts y por la siempre incisiva Caroline Graham Hansen. El Benfica, con la exblaugrana Andrea Sánchez Falcón en el once, quiso demostrar su progresión competitiva y que había aprendido la lección del año pasado. Trató de tener la pelota lo máximo posible y de incomodar a su rival cuando este la tuviese, pero el plan se le vino abajo demasiado pronto. Graham Hansen mostró su habilidad ante cierta pasividad de la zaga visitante y su disparo rebotado en lo 'cazó' Alexia Putellas para hacer el 1-0. El tanto animó al actual campeón, que trató de sentenciar por la vía rápida el encuentro y gozó de otras dos buenas ocasiones por parte de su capitana y de Brugts, la de neerlandesa sacada bajo palos por una defensa. Sin embargo, castigó antes del descanso a su rival con dos tantos, el primero, según la UEFA, de su capitana que empujó, en posición dudosa, un cabezazo de Brugts que ya entraba tras un gran envió de 'Mapi' León, y el segundo, obra de Aitana Bonmatí, que inició y terminó con calidad una rápida transición. Tras el descanso, Putellas se quedó en el banquillo molesta con su rodilla después de un golpe en los primeros compases del choque y entró Patri Guijarro. El Barça no se relajó y finiquitó el estreno continental a la hora de juego con otros dos tantos, el segundo de Aitana Bonmatí, que no perdonó otra internada de Graham Hansen, un 'tormento' para la defensa 'encarnada', y el definitivo de Asisat Oshoala, recién salida al campo y que ejecutó una acrobática chilena para firmar la 'manita'. A partir de ahí, el conjunto catalán perdió algo de energía quizá pensando en el exigente calendario que se avecina, pero el Benfica tampoco fue capaz de aprovecharlo ni siquiera para inquietar con más peligro a una Cata Coll que vivió una noche sin apenas trabajo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - BENFICA, 0 (3-0, al descanso). --ALINEACIONES. FC BARCELONA: Coll; Torrejón, Engen, León, Batlle; Bonmatí, Walsh (Pina, min.71), Caldentey (Oshoala, min.60); Graham Hansen (López, min.78), Putellas (Guijarro, min.46) y Brugts (Paralluelo, min.60). BENFICA: Pauels; Amado, Seiça, Araujo, Alves (Almeida, min.87); Alidou (Norton, min.65), Gasper, Faria; Silva (Cintra, min.65), Kika (Martins, min.87) y Sánchez Falcón (Raysla, min.57). --GOLES. 1-0, minuto 15. Alexia Putellas. 2-0, minuto 39. Alexia Putellas. 3-0, minuto 44. Aitana Bonmatí. 4-0, minuto 52. Aitana Bonmatí. 5-0, minuto 61. Asisat Oshoala. --ÁRBITRA: Lina Lehtovaara (FIN). Amonestó a Amado (min.35) y Alves (min.65), por el Benfica. --ESTADIO: Johan Cruyff. 4.536 espectadores