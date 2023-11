Congreso de Perú debate y vota este miércoles pedidos de censura del ministro del Interior

Lima, 14 nov (EFE).- El pleno del Congreso de Perú debatirá y votará este miércoles dos mociones presentadas por legisladores de diferentes bancadas para que el ministro del Interior, Vicente Romero, sea censurado por el aparente fracaso de las políticas de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

La decisión fue tomada este martes por la Junta de Portavoces, en una reunión que fue dirigida por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en la que se determinó que el debate de las mociones se desarrollará durante dos horas.

El Congreso precisó, en un comunicado, que este tiempo "será distribuido proporcionalmente entre todas las bancadas, sin interrupciones ni minutos adicionales" y que los legisladores independientes tendrán un minuto, cada uno, para intervenir.

Las mociones 8911 y 8927, que han sido suscritas por congresistas de diversas bancadas, piden que se apruebe la censura de Romero para que este sea obligado a dejar su cargo en el Ejecutivo.

El reglamento del Congreso señala que la aprobación de una moción de Censura "requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros" del Parlamento peruano, que suma 130 legisladores.

Establece que, tras su aprobación, "el Consejo de Ministros o los ministros censurados deben renunciar. El Presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las setenta y dos horas siguientes".

Romero declaró este martes en la emisora RPP que las mociones de censura que se han presentado en su contra "no le han quitado el sueño", pero sí le preocupa que el Ejecutivo no tenga continuidad en la lucha contra la delincuencia.

"El tema de la censura no me ha quitado el sueño, con toda honestidad, pero sí me quita el sueño la seguridad del país. Si nosotros no tenemos continuidad en políticas, en estrategias, de planes y diagnósticos estamos llenos, pero lo importante son las líneas de acción que uno debe trabajar día a día", sostuvo.

Por otra parte, la permanencia de Romero en el cargo fue apoyada por 35 alcaldes de distritos de Lima, que suscribieron un comunicado en el que señalaron que censurarlo "no resolverá la problemática tan aguda en inseguridad ciudadana que por falta de una estrategia sostenida en el tiempo nos ha llevado a una inestabilidad en el sector Interior".

Entre los firmantes figuran los alcaldes de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, y de la provincia portuaria del Callao, Pedro Spadaro; así como de distritos como San Miguel, Magdalena, La Perla, Carmen de La Legua, Ventanilla, Mi Perú, Bellavista y La Punta.

Las mociones de censura aseguran que Romero debe dejar el cargo por su "incapacidad técnica y falta de idoneidad" para ejercer el cargo, ya que consideran que a pesar de haberse decretado en emergencia a varios distritos de Lima se mantiene la "inseguridad ciudadana imperante, el sicariato, la extorsión y la criminalidad organizada". EFE

dub/gdl/rrt