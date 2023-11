Cohen aprovecha su visita a la sede de la ONU en Ginebra para insistir en la dimisión de Guterres

El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha visitado este martes la sede de Naciones Unidas en Ginebra, donde ha aprovechado para exigir de nuevo la dimisión del secretario general de la ONU, António Guterres, al que acusa de defender una postura equidistante con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). En el marco de una visita a la sede de la ONU junto a familiares de los rehenes tomados por Hamás durante su ofensiva del 7 de octubre, Cohen ha aseverado que Guterres "no merece liderar Naciones Unidas" porque "no ha promovido ningún proceso de paz en la región", recoge 'The Times of Israel'. "Guterres, como todas las naciones libres, debería decir alto y claro: 'Liberen a Gaza de Hamás'", ha manifestado Cohen, dando así un paso más en la cruzada de las autoridades israelíes contra el máximo representante de la ONU, que en el pasado aludió a las tensiones regionales para explicar la actual situación en Oriente Próximo. Por otro lado, el representante diplomático israelí ha mantenido un encuentro con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, a la que ha instado una vez a "trabajar por todos los canales" posibles para garantizar visitas a los rehenes tomados por Hamás. "Esperamos que la Cruz Roja sitúe este tema en la cima de la lista de prioridades de la organización, que utilice todas las palancas de presión y no descanse hasta visitar a todos los rehenes, evaluar su condición y asegurarse de que reciban la atención médica necesaria", ha zanjado. El propio Cohen ya aseveró a comienzos de mes que si el CICR no se comprometía a visitar a los rehenes de Hamás en Gaza, se convertiría así en una organización que "no tiene razón de existir". La milicia palestina mató a cerca de 1.200 personas y tomó como rehenes a otras casi 240 durante su ofensiva de comienzos de octubre.