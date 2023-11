Celonis se apoya en la IA para potenciar la minería de procesos y extraer más valor de los datos de las empresas

La compañía Celonis, especializada en minería de procesos, ha anunciado este martes una evolución en su estrategia, apoyándose en la Inteligencia Artificial (IA) para sentar las bases de lo que han bautizado como 'Process Intelligence Graph', una "representación unificada del negocio, independiente del sistema y con una gestión inteligente de los datos" con el objetivo de lograr procesos más eficientes que generen "más valor de una forma más rápida" para las empresas. En su evento anual, Celosphere, que ha reunido en Múnich a más de 3.000 expertos y profesionales del sector IT, la empresa ha recordado sus orígenes, cuando en 2011 decidieron llevar la minería de procesos "del mundo académico a las salas de juntas" para ayudar a las compañías a "eliminar miles de millones en ineficiencias corporativas, proporcionar una mejor experiencia al cliente y reducir las emisiones de carbono al hacer más eficientes los procesos". Llegados a este punto, la compañía da un nuevo salto al introducir a su portfolio 'Process Intelligence Graph', una herramienta más gráfica que nunca con herramientas que gracias a la IA pueden predecir cómo fluye el negocio e, incluso, sugerir nuevos modelos de automatización para generar más valor. Es el caso de la herramienta IA CoPilot, que con una estructura propia de los 'chatbot' (como ChatGPT) ofrece a los usuarios de la plataforma ideas para lograr una operativa más rápida y eficaz en sus compañías. Alex Rinke, codirector general y cofundador de Celonis, ha sido el encargado de inaugurar estas jornadas y ha incidido -ante muchos de sus clientes y 'partners'- en la importancia de "adaptarse y cambiar más rápido que nunca", nombrando la irrupción de la IA generativa como uno de estos elementos que fuerzan a una evolución radical de los procesos dentro de las empresas. LA IA COMO COPILOTO EN EL PROCESO Para entender el nuevo sistema de una forma más sencilla, Celonis ha compartido una 'demo', en la que se representan visualmente los procesos de la compañía a modo de esquema. A partir de ahí, el usuario puede acceder a las métricas e indicadores clave de desempeño (KPI), explorar los procesos desde diferentes ángulos o, como se señalaba previamente, recibir "oportunidades de mejora" a través del sistema CoPilot en base a algoritmos de IA que analizan los datos de la empresa. Como resultado, los directivos de Celonis aseguran que las compañías pueden lograr una infraestructura "escalable, robusta y fiable" mediante el uso de esta plataforma gráfica de minado, Process Intelligence Graph, que hace las veces de 'gemelo digital' de la empresa, lo que los propios directivos de la empresa bautizan como "la primera Wikipedia de inteligencia de procesos" del mundo. Asimismo, la empresa ha marcado su hoja de ruta de cara a 2025, que pasa por establecer una plataforma de 'Inteligencia de Procesos' que acelere el rendimiento empresarial no sólo de una empresa en concreto sino de todo el ecosistema. "Las empresas necesitan un lenguaje común para alcanzar sus objetivos", explican desde Celonis. Para ello, entre otras cosas, la plataforma permite enlazar mediante APIs herramientas de terceros, apostando por esas sinergias y logrando un impacto positivo también para el planeta, al construir una cadena más sostenible. Por último, anima a los asistentes a Celosphere, que cumple este año su quinta edición, a seguir disfrutando durante estas dos jornadas de un centenar de sesiones de ejecutivos del sector, analistas y expertos, así como de talleres prácticos, demostraciones de productos en directo, formación técnica y paneles con figuras de renombre mundial sobre Inteligencia Artificial, excelencia de procesos, liderazgo organizativo y sostenibilidad. ADQUISIÓN DE SYMBIO Esta apuesta por nutrir de inteligencia sus procesos no se queda en palabras. La compañía, con sedes en Múnich y Nueva York, anunciaba también el pasado lunes la adquisición de Symbio, proveedor alemán de 'software' de gestión de procesos empresariales basado en IA, así como el lanzamiento de una versión mejorada de Process Cockpit, una herramienta que ofrece a los directivos y empleados una visión completa de los procesos para poder mejorarlos en base a métricas de rendimiento y monitoreo en tiempo real. En lugar de diseñar los procesos de forma aislada y luego tomar acciones para automatizarlos y hacerlos más eficientes, las organizaciones pueden adoptar ahora un enfoque basado en datos e independiente del sistema para optimizar sus procesos. De esta manera, los procesos pueden supervisarse continuamente y compararse con el proceso diseñado para identificar desviaciones y garantizar su cumplimiento. El cofundador de Celonis, Alex Rinke, ha señalado que con la unión de fuerzas entre Celonis y Symbio se ha dado "un gran paso" para ofrecer a los clientes "una versión aún más rica de inteligencia de procesos". "Symbio mejora las capacidades de la plataforma Celonis, uniendo la minería de procesos y la gestión de procesos en un solo hogar", ha concluido.