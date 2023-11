Cayetano Martínez de Irujo reaparece tras las imágenes de Genoveva Casanova con el Príncipe Federico

En el ojo del huracán mediático por sus imágenes en Madrid con el Príncipe Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova ha encontrado en Cayetano Martínez de Irujo a uno de sus grandes apoyos. Mientras la mexicana ha puesto tierra de por medio, ha abandonado la capital y se desconoce dónde se está refugiando en estos convulsos momentos -se especula con que podría estar en Londres con sus hijos Luis y Amina- el duque de Arjona no ha dudado en salir en defensa de su exmujer. Aunque en un primer momento quiso desvincularse y aseguró a la revista 'Semana' que era un asunto que no le "concernía" y sobre el que no pensaba pronunciarse, las informaciones que han circulado sobre la mujer que ocupó su corazón entre el año 2001 y el 2007 le han molestado profundamente y este viernes, al parecer, se habría presentado en una conocida publicación exigiendo que rectificasen alguna de sus noticias sobre Genoveva. Este lunes Cayetano ha reaparecido en un acto en la Academia Nacional de Medicina y muy enfadado en su primera aparición pública tras las instantáneas de su exmujer con el príncipe heredero danés, ha estallado ante las cámaras dejando claro que es un tema sobre el que no piensa hacer declaraciones. Así, después de asegurar que él se encuentra "bien" y destacar que "todo evento en la Academia de Medicina es importante", el hijo de la recordada duquesa de Alba ha zanjado la entrevista con un "buenas tardes" y un rostro incapaz de disimular su fastidio cuando le hemos preguntado por Genoveva. "¿Me puede no perseguir más, por favor?" ha exclamado, evitando mostrar su apoyo a su ex mujer o comentar qué hay de cierto en lo que se está especulando sobre su amistad con el hijo de la Reina Margarita. "Le pido por favor que estamos en la Academia de Medicina" ha añadido cada vez más molesto.