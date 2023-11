Braverman acusa a Sunak de incumplir políticas migratorias prometidas durante votación a primer ministro

La exministra del Interior Suella Braverman ha cargado este martes contra el primer ministro británico, Rishi Sunak, al que acusa de no ejecutar las políticas migratorias que prometió adoptar para así ganarse su apoyo en la votación interna del Partido Conservador en otoño de 2022 para nombrar nuevo jefe de Gobierno en Reino Unido tras la dimisión de Liz Truss. Braverman ha publicado en su perfil oficial de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una misiva remitida al primer ministro y en la que recuerda que este se comprometió a reducir la migración regular e irregular, no suavizar la legislación del Brexit y llevar a cabo medidas para que las escuelas "protejan los sexos biológicos" de los alumnos. "Usted ha fracasado manifiesta y repetidamente en cumplir cada una de estas políticas clave", ha añadido la exministra Braverman, que acusa al primer ministro de "traicionar" este acuerdo, así como su "promesa a la nación de que haría 'lo que fuera necesario' para detener los barcos". Según ha resaltado Braverman, en otoño de 2022 se comprometió a apoyar las aspiraciones de Sunak para liderar el Ejecutivo británico tan solo bajo la promesa de impulsar estas políticas, que además quedaron recogidas por escrito en un acuerdo entre ambas partes. Sunak se alojó en Downing Street en octubre de 2022 y, según Braverman, no ha cumplido con sus compromisos. Así las cosas, la exministra del Interior acusa a Sunak de decantarse por "las ilusiones" como "consuelo para evitar tener que tomar decisiones difíciles", y además asegura tener pruebas que desmontan los compromisos del primer ministro durante su toma de posesión, cuando prometió "integridad, profesionalismo y responsabilidad". Asimismo, Braverman ha advertido de que el 'premier' "no está a la altura del desafío que supone el antisemitismo y el extremismo", cada vez "más crueles" y que se manifiestan en las calles de Reino Unido tras el ataque sin precedentes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel el pasado 7 de octubre, detonante de un nuevo conflicto en la región. Finalmente, en lo que a política nacional se refiere, Braverman ha lamentado que Sunak haya brindado una respuesta "incierta, débil y carente de cualidades de liderazgo" contra "la creciente ola de racismo, intimidación y glorificación del terrorismo"; a la par que ha recalcado que "el plan" del primer ministro "no funciona". "Alguien tiene que ser honesto: su plan no funciona, hemos soportado derrotas electorales récord, sus reajustes (de Gobierno) han fracasado y se nos acaba el tiempo", ha zanjado una Braverman que también reconoce que "puede que no siempre haya encontrado las palabras adecuadas" para expresar sus puntos de vista. RESPUESTA DE DOWNING STREET Horas más tarde, un portavoz de Downing Street ha respondido a las duras críticas de Braverman y ha asegurado que el primer ministro Sunak está "orgulloso" de haber llevado a cabo en la víspera una remodelación de su Ejecutivo, un nuevo equipo "fuerte y unido, centrado en cumplir con el pueblo británico". "El primer ministro cree en los hechos, no en las palabras (...) Está orgulloso de que este Gobierno haya presentado la legislación más estricta para abordar la migración ilegal que este país haya visto, y posteriormente haya reducido el número de cruces en barco en un tercio este año", ha añadido el portavoz, recoge BBC. Finalmente, el portavoz de Sunak ha recalcado que el primer ministro británico "agradece a la exministra del Interior por su servicio". El primer ministro Sunak anunció el lunes la destitución de Braverman por unas declaraciones en las que cargó contra la Policía británica por permitir una manifestación en apoyo a Palestina precisamente en una jornada en que Reino Unido celebraba el Día del Armisticio, en el que el país conmemora a los caídos durante las guerras. Braverman, quien ha protagonizado varias polémicas en los últimos tiempos, ya dimitió como ministra del Interior en el Gobierno de Truss tras violar el código de conducta y seguridad ministerial. Ya con Sunak en Downing Street, volvió a asumir el cargo e impulsó políticas contrarias a la migración e incluso llegó a defender que vivir en la calle era un "estilo de vida". El hasta ahora ministro de Exteriores, James Cleverly, sustituye a Braverman al frente del Interior, mientras que el ex primer ministro David Cameron retorna a la política tras su fracaso en el Brexit y asume la representación de la diplomacia británica en lo que se considera es un giro hacia el centrismo por parte de Sunak.