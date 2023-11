Borrell pide a la industria militar europea priorizar a Ucrania en los contratos de munición

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido priorizar a Ucrania en los contratos de la industria militar, asegurando que hay que generar un "mercado interesante" para lograr que la producción armamentística se centre en ayudar a Kiev en plena campaña para repeler la invasión rusa y recuperar territorio ocupado en el este y el sur del país. "Ahora es cuestión de producción, depende de los contratos y la capacidad de agrupar la oferta. Es una interacción ente la industria y los Estados miembro, queremos saber dónde estamos y cuál puede ser el ritmo de producción", ha declarado el jefe de la diplomacia europea antes de la cita de ministros de Defensa europeos en la que pasarán al plan acordado en primavera para entregar munición del calibre '155' a Ucrania. El objetivo era movilizar los arsenales propios y realizar compras conjuntas de munición para, en total, ofrecer un millón de rondas de artillería a Ucrania en un año. Según los cálculos de Bruselas, hasta el momento la UE ha enviado algo más de 300.000 proyectiles a Ucrania, con todavía pendiente la parte de las licitaciones conjuntas. Borrell no se ha mostrado preocupado por la falta de capacidad de producción, que ha indicado que existe, sino que ha puesto el foco en que el 40 por ciento de la producción de la industria de la Defensa se exporta fuera de la UE. "Quizás lo que tenemos que hacer es cambiar esta producción a la prioridad que es Ucrania. Las compañías producen para el mercado y es cuestión de proveer otro mercado que sea más interesante", ha argumentado. La consigna general en la UE es seguir apoyando a Ucrania con el envío de munición y con el adiestramiento de sus tropas. Si bien, después de 20 meses usando el Mecanismo Europeo para la Paz para subvencionar el envío de armas a Kiev, la UE se plantea si cambiar de método ante las dudas surgidas por el bloqueo continuado de Hungría, el creciente respaldo bilateral de algunos socios y la desigual contribución de los Estados miembros al fondo. Sobre la mesa está también la propuesta de Borrell para una partida de 20.000 millones para apoyo a Ucrania los próximos cuatro años, una cuestión que tendrá que negociarse en el marco de la ampliación del presupuesto europeo en el mes de diciembre. A su llegada a la reunión, el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, ha liderado la llamada a invertir más en Defensa y elevar la capacidad de producción de la industria, tras recalcar que el país ha firmado contratos por valor de 280 millones para la producción de munición de artillería. "Hoy Rusia produce más que nunca y recibe munición de Corea del Norte. La UE no puede decir esto, que Rusia y Corea del Norte cumplen y la UE no", ha subrayado el ministro báltico. La titular de Defensa neerlandesa, Kajsa Olllongren, ha considerado "vital" el paquete de 20.000 millones para apoyo militar a largo plazo para Ucrania, asegurando que los Estados miembros deben reservar presupuestos para este plan. "Hay que cumplir con la municiones, esto es muy concreto, pero ahora industria tiene que producir más y aumentar la escala", ha indicado sobre el suministro de ayuda militar. Para el ministro finlandés, Antti Hakkanen, la cuestión es que todos los Estados miembro tengan el "entendimiento político" de que se necesita un esfuerzo a largo plazo para aumentar la capacidad de producción militar. "Necesitamos un compromiso fuerte con la industria militar a largo plazo. Necesitamos esta munición para la próxima década para Ucrania y para las capacidades propias de la UE", ha valorado.