Blinken felicita a David Cameron, con quien espera "trabajar en estrecha colaboración"

Miami, 13 nov (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a su homólogo del Reino Unido, David Cameron, quien ocupa desde este lunes la jefatura de Exteriores, con quien, dijo, espera "trabajar en estrecha colaboración" durante "este momento trascendental en los asuntos mundiales".

"Hablé con @David Cameron y lo felicité por sus nuevos nombramientos para el Gabinete y la Nobleza del Reino Unido. Durante este momento trascendental en los asuntos mundiales, espero trabajar en estrecha colaboración para garantizar que la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido siga siendo sólida", escribió Blinken en su cuenta de la red social X.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, nombró a su antecesor David Cameron para ocupar la jefatura de Exteriores y permitir así una remodelación clave en su gobierno.

Sunak ha dado un golpe de efecto -para algunos críticos, "desesperado"- al traer de regreso al que fuera primer ministro conservador entre 2010 y 2016, cuando dimitió tras perder el referéndum del Brexit.

Al no ser ya diputado, lo ha designado miembro de la Cámara de los Lores (no electa), lo que significa que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores podrá eludir el escrutinio directo de la Cámara de los Comunes.

"El Primer Ministro me ha pedido que actúe como su Secretario de Asuntos Exteriores y he aceptado con gusto", dijo en la misma red social Cameron al asumir hoy el cargo.

"Nos enfrentamos a una serie de desafíos internacionales desalentadores, incluida la guerra en Ucrania y la crisis en el Medio Oriente. En este momento de profundo cambio global, rara vez ha sido más importante para este país apoyar a nuestros aliados, fortalecer nuestras asociaciones y asegurarse de que nuestra voz sea escuchada", añadió.

"Si bien he estado fuera de la primera línea política durante los últimos siete años, espero que mi experiencia (como líder conservador durante once años y primer ministro durante seis) me ayude a ayudar al primer ministro a enfrentar estos desafíos vitales", auguró Cameron en su perfil de X, antiguamente Twitter. EFE

