Biden se muestra optimista respecto a la liberación de rehenes de Hamás en Gaza: "Aguantad, ya vamos"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado optimista respecto a la posible liberación de rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante su ofensiva sin precedentes contra Israel de comienzos de octubre. "Aguantad. Ya vamos", ha manifestado Biden a los cerca de 240 ciudadanos bajo cautiverio de la milicia palestina, y entre los que no solo se encuentran israelíes, sino también ciudadanos internacionales, según recoge la cadena de noticias CNN. "He estado hablando con las personas involucradas (en las negociaciones) todos los días. Creo que va a suceder, pero no quiero entrar en detalles", ha manifestado el mandatario estadounidense, respecto a la liberación de rehenes. Las autoridades de Estados Unidos ya informaron el fin de semana de que uno de los rehenes tomados por la milicia palestina es un menor estadounidense de apenas tres años. Varios países, especialmente Qatar, han iniciado conversación para liberar a los retenidos. Por parte de Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha aseverado que "no habrá alto el fuego" sin la liberación de rehenes, mientras que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han redoblado sus ataques sobre el norte de la Franja de Gaza.