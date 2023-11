Belén Rueda entra en el mundo 'fantástico' de Carlota Pereda en 'La Ermita' y "revisita" las relaciones maternofiliales

La actriz Belén Rueda protagoniza el segundo largometraje de Carlota Pereda, 'La ermita', en la que interpreta a una médium que es "muy diferente a ella" y donde "revisita" las relaciones perdidas entre madres e hijas. "Es importante revisitar la razón por la que se pierden relaciones tan importantes con los padres o entre hermanos", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, en la que afirma que esa fue la razón "principal" para participar en el proyecto, que se estrena en cines el próximo 17 de noviembre. La actriz apuntala en esta cinta el título de 'Reina del grito del cine español' que, como confiesa, le "encanta" y se rinde ante las películas de género. "Es una maravilla porque es verdad que he hecho películas que para la gente son una historia y para mí son dos, la que he hecho y la que he vivido con el equipo. He vivido cosas muy bonitas en las películas que he hecho de género", ha admitido. Belén Rueda señala que "puede" que su papel en esta película sea "uno de los más locos" en su trayectoria, aunque aclara que encarna a una mujer "muy diferente" a ella. "Es una mujer solitaria, arisca, que no cree en la vida, con rabia, y lo muestra continuamente sin hacer nada, consiguiendo que los demás no se acerquen a ella. Y yo no soy así. Creo que siempre hay una salida", ha comentado. 'La Ermita' es el segundo largometraje de Carlota Pereda, tras 'Cerdita', y Belén Rueda elogia el "entusiasmo" y la "lucha" de la cineasta en este género 'fantástico' porque "no hay muchas mujeres". "Destaco su determinación, lo claro que tiene las cosas y eso le permite ser flexible. Cuando un director es poco flexible es porque tiene muchas inseguridades". UNA HISTORIA ESCOCESA RODADA EN EL PAÍS VASCO Por su parte, Carlota Pereda, que también ha atendido a Europa Press, ha desvelado que la trama está inspirada en una leyenda de Edimburgo (Escocia) e intentó trasladar la historia a dos temas que le interesan: las relaciones maternofiliales y la construcción del relato. "A veces la fantasía y la ficción nos puede ayudar a vivir", reivindica. Pereda asegura que quería realizar este proyecto porque considera que la sociedad se encuentra sumida en un "trauma generacional" y se está tratando de manera incorrecta. "La película tiene algo que ver con eso, con las mochilas que llevamos o las encaras o las llevas toda la vida", afirma. Su segundo largometraje coincidió en el tiempo con 'Cerdita', pues que ambas películas nacieron durante la pandemia. "Yo tenía escrito a 'Cerdita' y justo se para todo por la pandemia. Yo firmé este proyecto cuando todavía no se había rodado a 'Cerdita'", ha asegurado. Respecto a la elección de Belén Rueda como protagonista, la cineasta señala que principalmente se debe a la empatía de la actriz para conectar con el espectador porque "el cine de género depende mucho de eso". "No tiene tanto que ver con el monstruo, sino lo que tú ves que le pasa al personaje. Es una película que es de personajes y es una película íntima. Además, Belén tiene es la reina del grito y eso ya te pone un peso y una capa que es interesante ver como Belén le daba la vuelta a todo eso", ha explicado.