Seis chefs con estrellas Michelin reivindicarán la gastronomía española en República Dominicana

Los chefs españoles Josean Alija, Ramón Freixa, Toño Pérez, Jesús Sánchez, Begoña Rodrigo y Pepe Solla, que suman entre todos 11 estrellas Michelin y 17 Soles Repsol, reivindicarán la gastronomía española en República Dominicana de la mano de Alma by The Sphere, según informa en un comunicado. En concreto, Alma by The Sphere reunirá el próximo 23 de noviembre en República Dominicana a estos chefs españoles en 'Alma de Gastronomía', una iniciativa que pretende reivindicar la excelencia de la gastronomía española y ofrecer una experiencia única en este país. De esta forma, los cocineros españoles elaborarán un menú que recorrerá los sabores de cada una de las regiones de España y que estará maridada por cuatro bodegas de Andalucía, Extremadura, Galicia y Valencia. El director general de Movilidad Corporativa y M&EA de W2M, Javier Longarte, ha señalado que en The Sphere son "conscientes de que la gastronomía es un elemento de transmisión y conexión cultural muy importante". "En el caso de España, nuestra cocina nos define y nos distingue en todo el mundo, y por eso hemos querido ponerla en valor trayéndola a un país tan rico culturalmente como República Dominicana", ha indicado.