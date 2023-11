Se constituye en Polonia el nuevo Parlamento, sin fecha todavía para el nuevo Ejecutivo

Cracovia (Polonia), 13 nov (EFE).- El Parlamento y el Senado polacos celebran este lunes sendas sesiones inaugurales de la nueva legislatura tras las elecciones del 15 de octubre, mientras se prolonga el traspaso de poder sin una fecha clara para la constitución de un nuevo Ejecutivo.

La sesión de hoy incluyó la dimisión de Mateusz Morawiecki como primer ministro y la aceptación del cargo por parte de los 460 nuevos diputados bajo la presidencia provisional de la Cámara Baja del diputado decano, Marek Sawicki, de un partido de la oposición.

A lo largo de la sesión, está previsto que el presidente polaco, Andrzej Duda, encomiende a Morawiecki la formación de un nuevo Gobierno como representante del partido más votado, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS).

No obstante, se da por hecho que Morawiecki no superará el voto de confianza del Parlamento, pues el PiS no cuenta con la mayoría necesaria en la cámara y no ha conseguido pactar con ninguna otra fuerza política, por lo que el presidente Duda deberá encargar esa tarea a una nueva persona antes de dos semanas.

La oposición formalizó el pasado viernes una alianza que, en virtud de la suma de sus escaños, le permitiría investir como primer ministro al líder de Plataforma Ciudadana (PO), el liberal Donald Tusk, para dirigir el próximo Gobierno.

Según declaró hoy a los medios Szymon Holownia, que cuenta con el apoyo de la alianza de la oposición para dirigir el Parlamento hasta el final de 2024 "el deterioro de la democracia polaca comenzó en el Parlamento y es aquí donde debe comenzar su reparación".

Los representantes de la oposición han adelantado que sus dos primeras iniciativas legislativas serán sendas leyes para despenalizar el aborto y una resolución sobre la legalidad del nombramiento de tres jueces del Tribunal Constitucional nombrados por el anterior Gobierno como parte de su polémica reforma judicial.

Antes de la apertura de la sesión, un grupo de ciudadanos retiró simbólicamente, de forma pacífica y sin que interviniese la policía, la barrera de vallas metálicas que se levantó alrededor del perímetro del Parlamento cuando hace unos ocho años llegó al poder Ley y Justicia.