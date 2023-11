Netanyahu avisa a Hezbolá de que está "jugando con fuego"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que el grupo libanés Hezbolá está "jugando con fuego" y ha prometido que las fuerzas israelíes responderán ante cualquier tipo de ataque, mientras se teme una posible expansión del conflicto de Gaza a la frontera norte israelí. "A quienes piensan que pueden ampliar sus ataques contra nuestras tropas y los civiles, están jugando con fuego", ha dicho Netanyahu, durante una visita a un batallón militar en la que ha evitado aludir directamente a Hezbolá pero donde ha quedado clara la referencia a este partido-milicia chií. "Responderemos al fuego con mucho más fuego. Que no nos pongan a prueba, porque hemos exhibido sólo una pequeña parte de nuestro poder", ha señalado el primer ministro israelí, que por ahora no da muestras de firmar una mínima pausa en los frentes militares abiertos desde hace ya más de un mes. Netanyahu ha abogado por seguir hasta "ganar", hasta lograr la "victoria total" frente al terrorismo, informa 'Times of Israel'. El Gobierno ha dejado claro que no aceptará ningún alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), responsable de un ataque masivo sobre Israel que dejó unos 1.200 muertos. Netanyahu quiere que Hamás sea "eliminada" y "restaurar la seguridad tanto en el norte como en el sur". En la frontera con Líbano, los cruces de ataques son prácticamente diarios y este lunes se ha confirmado la muerte de un civil israelí víctima de un ataque perpetrado el domingo.