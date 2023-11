Los hoteleros sevillanos confían en que los Grammy sirvan de acicate para el vuelo directo con Miami

El sector hotelero de Sevilla confía en que los Premios Grammy, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar este jueves 16 en la capital andaluza, sirvan de estímulo para un vuelo directo con el sur de Estados Unidos y valora la "repercusión mediática" de este evento mundial más allá de la ocupación, "siendo muy importante", porque "los turistas hispanohablantes son una clientela que debemos perseguir". Así lo ha expresado el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), Manuel Córnax, en declaraciones a Europa Press. "Más que comparar datos con otros periodos del año, es más interesante la repercusión de los Grammy latinos a medio plazo". En este sentido, "sin descartar la apuesta por la conexión con Nueva York, sería más conveniente aprovechar la ocasión para impulsar una ruta directa con el sur de Estados Unidos". "Esa conexión sunpondría una puerta de entrada con ciudades tan importantes como Miami o San Francisco: turistas con un poder adquisitivo muy alto", ha añadido Córnax. Desde el sector, si bien no ofrecen datos porcentuales y cifras globales "porque fluctúan según el tipo de establecimiento hotelero y la ubicación", sí apuntan que la ocupación roza el pleno esta semana en hoteles de cinco estrellas y Gran Lujo, en los de cuatro estrellas categoría superior y aquellos que están próximos al Palacio de Congresos. No obstante, "quedan habitaciones y aún pueden venir a Sevilla aquellos turistas que lo deseen", ha remarcado el presidente de los hoteleros, al tiempo que ha insistido en que eventos de esta naturaleza tienen un alcance considerable en el sector --estamos en temporada alta--, pero más aún, "la difusión internacional", y para ello ha puesto como ejemplo el elevado porcentaje de ocupación durante las Fiestas de Primavera de la ciudad. "La Feria es importante, pero no hace un año". Repercusión mediática a la que también se ha referido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha valorado este lunes la oportunidad que brinda la gala de los Grammy, en Fibes, para que "el mundo vea a Sevilla como una ciudad estupenda para invertir" y ha insistido en que "millones de ojos están puestos sobre la ciudad". Sanz ha adelantado que las primeras estimaciones del impacto económico de este evento, en torno a 50 millones de euros, "se van a quedar cortos", y ha calificado de "histórico" el montaje que se están ultimando en Fibes, donde están trabajando alrededor de 3.000 personas. Este acontecimiento musical está previsto que reúna más de diez visitantes.